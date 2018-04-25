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    Ди Франческо: «В ответной встрече может произойти все что угодно»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5).

    «Не стоит вспоминать об играх с «Барселоной». Если мы и дальше будем пропускать такие легкие голы, то просто потеряем свои головы.

    Игроки «Ромы» проигрывали слишком много единоборств и очень легко отдавали мяч сопернику. Замену пошли нам на пользу. Сейчас нужно провести разбор, а затем готовиться к ответной встрече, в которой может произойти все что угодно», – сказал Ди Франческо.

    Напомним, что ответный матч «Рома» – «Ливерпуль» пройдет 2 мая.

    Источник: Football Italia

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    25.04.2018 00:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 апреля 2018, 00:58

      Всё что угодно это уж точно....жаркий матч будет в Риме,достойный гладиаторским боям в колизее....)))

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