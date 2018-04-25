Ди Франческо: «В ответной встрече может произойти все что угодно»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:5).

«Не стоит вспоминать об играх с «Барселоной». Если мы и дальше будем пропускать такие легкие голы, то просто потеряем свои головы.

Игроки «Ромы» проигрывали слишком много единоборств и очень легко отдавали мяч сопернику. Замену пошли нам на пользу. Сейчас нужно провести разбор, а затем готовиться к ответной встрече, в которой может произойти все что угодно», – сказал Ди Франческо.

Напомним, что ответный матч «Рома» – «Ливерпуль» пройдет 2 мая.