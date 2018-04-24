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    Кержаков: «Чемпионом «Зениту» стать почти нереально, но занять второе место – вполне»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

    – Высока вероятность, что по итогам сезона «Зенит» станет четвертым. Это провал?

    – Предлагаю все-таки давать оценки в конце сезона. Все еще поменяться может за эти три тура. Вы же видите, какие результаты сейчас в чемпионате России. Да, скорее всего, чемпионом «Зениту» стать практически нереально, но побороться за второе место – вполне.

    – По поведению Манчини не возникает ощущения, что он уже готовится покинуть Санкт-Петербург?

    – Это лучше у самого Роберто спросить. Я не из тех людей, которые склонны посыпать голову пеплом.

    – Проблемы могут идти от того, что иностранный тренер не разобрался в менталитете игроков?

    – Так иностранцев тоже очень много. Вряд ли нужно говорить, что тренер не смог разобраться. Еще раз: тренер же не просто так появился. Не пришел в клуб, открыл дверь кабинета и начал тренировать. Принималось решение руководством. Это решение было взвешенным – они знали, кого приглашают.

    Не знаю, почему начались проблемы. Ведь с ним наверняка много общались, наверняка он делился своим видением футбола и будущего «Зенита». Рассказывал, как планирует решать поставленные задачи. Что не получилось – я не знаю. Мне сложно судить, какие цели ставил перед сезоном Манчини.

    «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 49 очков в 27 турах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2018 22:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 12:58

      Сашка, снимай бутсы с гвоздика и давай в атаку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 апреля 2018, 11:38

      Кержаков - оракул. Помните, как он при счёте 0:3, в матче СКА - ЦСКА
      (хоккей, плей-офф), предсказал победу СКА - 4:3.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 апреля 2018, 10:16

      О втором месте мечтают кони, спартачи и быки...для этого надо в остальных играх всех победить...удачи достойному претенденту ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 25 апреля 2018, 09:59

      не нужно нам второе место в этом сезоне. Он уже просран, и 2е место не будет утешением. зато может стать поводом оставить итальянца с Фурсенко у руля. а это автоматом приведет к дальнейшей деградации Зенита.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 апреля 2018, 06:09

      Когда Кержаков говорит о взвешенном решении руководства,то я вижу длинный,извивающийся язычок,готовый достать до самых интимных частей тела этого руководства)))
      Это ж надо так сказануть?)))
      Хотел сказать,что "безответственное отношение к кадрам,в совокупности с gопой,которая устала уже жрать миллеровские деньги,накупив кучу игроков,руководство ПРОСТО НЕ СМОГЛО НАЙТИ ИМ ПРИМЕНИНИЕ И ОБЛАЖАЛОСЬ", Керж выпалил панегирик))))
      Действительно,бывает,когда на столе сорок блюд,то,желая всё попробовать, в конце концов блеванёшь..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 25 апреля 2018, 00:13

      Ну для 2 места с начала нужно будет выиграть у ЦСКА

      2
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Chaborz.1990 25 апреля 2018, 11:30

      Это неневозможно.

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Viktor781 25 апреля 2018, 11:55

      В ФУТБОЛЕ ВОЗМОЖНО ВСЕ. СМ. ТЕЛЕВИЗОР.

      2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Бриг 27 апреля 2018, 03:13

      Верю!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 23:50

      Саня что-то в последнее время много рас.п.изделся.
      как понять практически не стать????Нужно было сказать,что Зениту еще лет 5 не быть чемпионом,а тут практически.
      Зенит сейчас ни та команда,на которую нужно равняться в РФПЛ,тем более с народными деньгами.
      Тратите народные средства,получайте наказание свыше.Хоть бы Зенит потерял спонсора-НАВСЕГДА.Было бы интересно посмотреть на их фанатов,когда придется их клубу жить по средствам.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 23:46

      чемпионом Зениту еще долго не стать, а вот реально скатиться в середину таблицы

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Garrincha58 24 апреля 2018, 23:50

      скорее бы,а!!!!

      -1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > Garrincha58 25 апреля 2018, 00:34

      Какой ты на..уй болела Зенита !?? Мутный !!!

      3
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 24 апреля 2018, 22:27

      Не плохо, Александр Анатольевич!
      Лишнего не брякнул, а то что сказал, то просто по сути и обосновано по факту!...

      8
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      Рейтинг: +4025

      raritet > insider_retro 24 апреля 2018, 22:52

      Но лично я сказал бы лишнего в отличии от Александра. Гарантировано только 5 место . С такой игрой , в которой нет опорника, диспетчера , Кокорина и человека, который мог бы доходчиво объяснить людям что для того чтобы выиграть нужно биться как будто это битва с драконами а не стрижка газона. Для такой работы мне кажется нет в Зените людей.И потому и 2 и 3 и 4 места мало реальны.

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > raritet 25 апреля 2018, 06:35

      Жирков есть..
      У некоторых,таких же,как Жирков, номера на майках "подвели", других подвели древние годы рождения,хотя Жир тоже из их числа..

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