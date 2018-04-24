Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

– Высока вероятность, что по итогам сезона «Зенит» станет четвертым. Это провал?

– Предлагаю все-таки давать оценки в конце сезона. Все еще поменяться может за эти три тура. Вы же видите, какие результаты сейчас в чемпионате России. Да, скорее всего, чемпионом «Зениту» стать практически нереально, но побороться за второе место – вполне.

– По поведению Манчини не возникает ощущения, что он уже готовится покинуть Санкт-Петербург?

– Это лучше у самого Роберто спросить. Я не из тех людей, которые склонны посыпать голову пеплом.

– Проблемы могут идти от того, что иностранный тренер не разобрался в менталитете игроков?

– Так иностранцев тоже очень много. Вряд ли нужно говорить, что тренер не смог разобраться. Еще раз: тренер же не просто так появился. Не пришел в клуб, открыл дверь кабинета и начал тренировать. Принималось решение руководством. Это решение было взвешенным – они знали, кого приглашают.

Не знаю, почему начались проблемы. Ведь с ним наверняка много общались, наверняка он делился своим видением футбола и будущего «Зенита». Рассказывал, как планирует решать поставленные задачи. Что не получилось – я не знаю. Мне сложно судить, какие цели ставил перед сезоном Манчини.

«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 49 очков в 27 турах.