Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков: «Чемпионом «Зениту» стать почти нереально, но занять второе место – вполне»

Кержаков: «Чемпионом «Зениту» стать почти нереально, но занять второе место – вполне»

24 апреля 2018, 22:22
18

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о шансах санкт-петербуржцев на чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

– Высока вероятность, что по итогам сезона «Зенит» станет четвертым. Это провал?

– Предлагаю все-таки давать оценки в конце сезона. Все еще поменяться может за эти три тура. Вы же видите, какие результаты сейчас в чемпионате России. Да, скорее всего, чемпионом «Зениту» стать практически нереально, но побороться за второе место – вполне.

– По поведению Манчини не возникает ощущения, что он уже готовится покинуть Санкт-Петербург?

– Это лучше у самого Роберто спросить. Я не из тех людей, которые склонны посыпать голову пеплом.

– Проблемы могут идти от того, что иностранный тренер не разобрался в менталитете игроков?

– Так иностранцев тоже очень много. Вряд ли нужно говорить, что тренер не смог разобраться. Еще раз: тренер же не просто так появился. Не пришел в клуб, открыл дверь кабинета и начал тренировать. Принималось решение руководством. Это решение было взвешенным – они знали, кого приглашают.

Не знаю, почему начались проблемы. Ведь с ним наверняка много общались, наверняка он делился своим видением футбола и будущего «Зенита». Рассказывал, как планирует решать поставленные задачи. Что не получилось – я не знаю. Мне сложно судить, какие цели ставил перед сезоном Манчини.

«Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 49 очков в 27 турах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1524598078
Не плохо, Александр Анатольевич! Лишнего не брякнул, а то что сказал, то просто по сути и обосновано по факту!...
Ответить
Garrincha58
1524602816
чемпионом Зениту еще долго не стать, а вот реально скатиться в середину таблицы
Ответить
Татарин за ЦСКА
1524603030
Саня что-то в последнее время много рас.п.изделся. как понять практически не стать????Нужно было сказать,что Зениту еще лет 5 не быть чемпионом,а тут практически. Зенит сейчас ни та команда,на которую нужно равняться в РФПЛ,тем более с народными деньгами. Тратите народные средства,получайте наказание свыше.Хоть бы Зенит потерял спонсора-НАВСЕГДА.Было бы интересно посмотреть на их фанатов,когда придется их клубу жить по средствам.
Ответить
Chaborz.1990
1524604413
Ну для 2 места с начала нужно будет выиграть у ЦСКА
Ответить
семёнычев
1524625787
Когда Кержаков говорит о взвешенном решении руководства,то я вижу длинный,извивающийся язычок,готовый достать до самых интимных частей тела этого руководства))) Это ж надо так сказануть?))) Хотел сказать,что "безответственное отношение к кадрам,в совокупности с gопой,которая устала уже жрать миллеровские деньги,накупив кучу игроков,руководство ПРОСТО НЕ СМОГЛО НАЙТИ ИМ ПРИМЕНИНИЕ И ОБЛАЖАЛОСЬ", Керж выпалил панегирик)))) Действительно,бывает,когда на столе сорок блюд,то,желая всё попробовать, в конце концов блеванёшь..
Ответить
alp
1524639593
не нужно нам второе место в этом сезоне. Он уже просран, и 2е место не будет утешением. зато может стать поводом оставить итальянца с Фурсенко у руля. а это автоматом приведет к дальнейшей деградации Зенита.
Ответить
a-rakhmatov
1524640567
О втором месте мечтают кони, спартачи и быки...для этого надо в остальных играх всех победить...удачи достойному претенденту ))
Ответить
Viktor781
1524645480
Кержаков - оракул. Помните, как он при счёте 0:3, в матче СКА - ЦСКА (хоккей, плей-офф), предсказал победу СКА - 4:3.
Ответить
prezent2017
1524650324
Сашка, снимай бутсы с гвоздика и давай в атаку!
Ответить
Главные новости
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
3
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
9
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
Все новости
Все новости
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда
15:22
2
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
22
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
6
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+