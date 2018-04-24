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  • Экс-спортивный директор «Спартака»: «Салахом мы интересовались дважды, но в Тарасовку он точно не приезжал»

Экс-спортивный директор «Спартака»: «Салахом мы интересовались дважды, но в Тарасовку он точно не приезжал»

24 апреля 2018, 15:59
15

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, занимавший эту должность с 2008 по 2016 год, рассказал, что московский клуб дважды в свое время пытался приобрести нападающего Мохамеда Салаха, который ныне является лидером «Ливерпуля».

«На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз – когда он еще играл в «Базеле». Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай – при Якине.

У Салаха в тот момент не пошло в «Челси», Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку игрок точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешел в «Спартак», – сказал Попов.

Напомним, египтянин был признан лучшим футболистов АПЛ в нынешнем сезоне.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (15)
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kvm5
1524575099
может он не знал
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Axe111
1524575736
Да хоть трижды, че дальше?????
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hevbn 28
1524575819
Читая эту новость вспоминается сакраментальная фраза "Фалькао к нам не поедет ", а если серьезно то у Мохамеда тогда был выбор серия А и интересная на тот момент Фиорентина и РФПЛ , по моему нельзя сказать, что его итоговый выбор оказался не логичным .
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Ruryu
1524576611
Вот поэтому,это бывший(!) спортивный директор.... к сожалению,в нашем чемпе,даже такие как Саллах,Кейн,Роналду "померкнут"....
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bset
1524577491
И не был бы он тем Салахом, которым является сейчас.
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Полная Канистра
1524582634
вы еще про Петра 1 напишите
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OfaZavr
1524584349
главное что даже близок не был к переходу так о чем говорить, а интересоваться можно хоть Месси с Роналду а они про это даже не знают)
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raritet
1524589490
Этот прокол Спартака будет дорого стоить нашей сборной. Только представьте себе. Покупаем Салаха. Он первую неделю, как обычно резвиться, Спартак выносит всех в одну калитку. На второй неделе он замечает что кроме него никто особо не напрягается, он и думает а я что, египтянин что ли ? И тоже понемногу входит в ритм нашего неспешного настоящего русского футбола. И представляете себе , наступает лето 2018 года . Сборная Египта против могучей непобедимой России. Салах потихоньку ползает по полю, в районе штрафной площадки египтян его обгоняют Игнашевич с Братьями Березуцкими и забивают втооем победный гол. Вот примерно такой сценарий у меня был с египтянином, а Спартак как всегда все испортил.
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zigbert
1524648525
Игроки мирового класса в нашей стране долго не задерживаются.
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ribavadim
1524658456
Многожды приобретали что придётся и дважды не смогли приобрести Салаха?!
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