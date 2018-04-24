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    Экс-спортивный директор «Спартака»: «Салахом мы интересовались дважды, но в Тарасовку он точно не приезжал»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, занимавший эту должность с 2008 по 2016 год, рассказал, что московский клуб дважды в свое время пытался приобрести нападающего Мохамеда Салаха, который ныне является лидером «Ливерпуля».

    «На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз – когда он еще играл в «Базеле». Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай – при Якине.

    У Салаха в тот момент не пошло в «Челси», Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку игрок точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешел в «Спартак», – сказал Попов.

    Напомним, египтянин был признан лучшим футболистов АПЛ в нынешнем сезоне.

    Источник: Sports.ru

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    24.04.2018 15:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 апреля 2018, 15:14

      Многожды приобретали что придётся и дважды не смогли приобрести Салаха?!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2018, 13:03

      Плохо интересовались, по-свински, наверное!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 12:28

      Игроки мирового класса в нашей стране долго не задерживаются.

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 24 апреля 2018, 20:04

      Этот прокол Спартака будет дорого стоить нашей сборной. Только представьте себе. Покупаем Салаха. Он первую неделю, как обычно резвиться, Спартак выносит всех в одну калитку. На второй неделе он замечает что кроме него никто особо не напрягается, он и думает а я что, египтянин что ли ? И тоже понемногу входит в ритм нашего неспешного настоящего русского футбола. И представляете себе , наступает лето 2018 года . Сборная Египта против могучей непобедимой России. Салах потихоньку ползает по полю, в районе штрафной площадки египтян его обгоняют Игнашевич с Братьями Березуцкими и забивают втооем победный гол. Вот примерно такой сценарий у меня был с египтянином, а Спартак как всегда все испортил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:39

      главное что даже близок не был к переходу так о чем говорить, а интересоваться можно хоть Месси с Роналду а они про это даже не знают)

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 апреля 2018, 18:10

      вы еще про Петра 1 напишите

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 апреля 2018, 17:25

      Эхххх надо было брать и запортить ему карьеру в РПЛ, тогда с Египтом было бы норм )))

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 апреля 2018, 17:11

      Никогда не понимал подобных новостей. С учетом того что " заинтересованность" к игроку считают даже тем, что кто-то сказал его имя вслух в офисе или где они там сидят, да и клубы интересуются кучей игроков. Почему не говорят, мы интересовались в 2009 игроком валерой, а теперь он повар в кафе, интересовались бельмингимом, а теперь он таксист, че только про заинтересованность крутых игроков пишут). Хотят показать, что мы мол работали и тоже видели что он крутой?) так с хрена не привезли, из базеля то, не сложно было, да никого не привезли) только интересовались)

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 24 апреля 2018, 16:58

      Мусульманину же не положено есть свинину...

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Бомбардиръ 24 апреля 2018, 17:11

      Смешно. Овес он тоже не намеревался есть. Кстати, есть мусульманские страны, где свинину все же едят.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 апреля 2018, 16:44

      И не был бы он тем Салахом, которым является сейчас.

      1
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