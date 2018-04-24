Экс-спортивный директор «Спартака»: «Салахом мы интересовались дважды, но в Тарасовку он точно не приезжал»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов, занимавший эту должность с 2008 по 2016 год, рассказал, что московский клуб дважды в свое время пытался приобрести нападающего Мохамеда Салаха, который ныне является лидером «Ливерпуля».

«На самом деле мы интересовались Салахом дважды. Первый раз – когда он еще играл в «Базеле». Тогда до переговоров почему-то не дошло, но он значился у нас в списках. Второй случай – при Якине.

У Салаха в тот момент не пошло в «Челси», Мурат с ним, по-моему, разговаривал, но ничего не получилось. В Тарасовку игрок точно не приезжал. И нет такого, что прямо ждал билета на медобследование в Москву. Нельзя даже говорить, что он одной ногой перешел в «Спартак», – сказал Попов.

Напомним, египтянин был признан лучшим футболистов АПЛ в нынешнем сезоне.