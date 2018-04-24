Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рафинья может вернуться в «Барселону» из «Интера» по окончании сезона

    Переход полузащитника «Барселоны» Рафиньи в «Интер» может не состояться.

    Бразилец, выступающий за «нерадзурри» на правах аренды, ранее заявил, что счастлив в Милане. Однако сумма его выкупа составляет 35 миллионов евро плюс дополнительные бонусы в размере 3 миллионов, а это является проблемой для итальянского клуба.

    Ходят слухи, что 25-летний футболист не входит в планы главного тренера «блауграны» Эрнесто Вальверде, однако спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес является большим поклонником хавбека и не согласится продать его по более низкой цене.

    Рафинья перешел в «Интер» из «Барселоны» в январе этого года. За миланцев он провел 11 матчей, записав на свой счет три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2018 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 апреля 2018, 16:02

      Фернандес, чтоб тебя... Продайте вы уже этот хрусталь хоть за сколько-нибудь. А то мы так балласт никогда не скинем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11