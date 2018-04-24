Рафинья может вернуться в «Барселону» из «Интера» по окончании сезона

Переход полузащитника «Барселоны» Рафиньи в «Интер» может не состояться.

Бразилец, выступающий за «нерадзурри» на правах аренды, ранее заявил, что счастлив в Милане. Однако сумма его выкупа составляет 35 миллионов евро плюс дополнительные бонусы в размере 3 миллионов, а это является проблемой для итальянского клуба.

Ходят слухи, что 25-летний футболист не входит в планы главного тренера «блауграны» Эрнесто Вальверде, однако спортивный директор каталонцев Роберт Фернандес является большим поклонником хавбека и не согласится продать его по более низкой цене.

Рафинья перешел в «Интер» из «Барселоны» в январе этого года. За миланцев он провел 11 матчей, записав на свой счет три результативные передачи.