Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить гол в АПЛ до конца сезона

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассчитывает реализовать пенальти в ворота соперника до окончания текущего сезона. Такой шанс мог возникнуть в матче 35-го тура АПЛ со «Суонси» (5:0), но пенальти вызвался бить Габриэл Жезус.

«Да, я слышал, что болельщики скандировали мое имя. Я понял, они хотели, чтобы я пробил пенальти, но Габриэл сделал это сам. К сожалению, он не смог реализовать свою попытку, но если бы тренер попросил пробить меня, то я бы точно забил.

Не знаю, смогу ли я реализовать штрафной, но я хорошо справляюсь с пенальти. У «Сити» есть штатные пенальтисты, но если Пеп попросит меня, я не откажусь.

Надеюсь, что так и будет до конца этого сезона, я хотел бы забить гол», – рассказал футболист ESPN.