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    Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить гол в АПЛ до конца сезона

    Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассчитывает реализовать пенальти в ворота соперника до окончания текущего сезона. Такой шанс мог возникнуть в матче 35-го тура АПЛ со «Суонси» (5:0), но пенальти вызвался бить Габриэл Жезус.

    «Да, я слышал, что болельщики скандировали мое имя. Я понял, они хотели, чтобы я пробил пенальти, но Габриэл сделал это сам. К сожалению, он не смог реализовать свою попытку, но если бы тренер попросил пробить меня, то я бы точно забил.

    Не знаю, смогу ли я реализовать штрафной, но я хорошо справляюсь с пенальти. У «Сити» есть штатные пенальтисты, но если Пеп попросит меня, я не откажусь.

    Надеюсь, что так и будет до конца этого сезона, я хотел бы забить гол», – рассказал футболист ESPN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 10:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:20

      При таком счете,можно было дать ему пробить пенальти.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 апреля 2018, 11:48

      Каждый должен заниматься своим делом.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 11:33

      не плохо настроен вратарь.Ну а с другой стороны-чемпионство выиграли и нечего терять,поэтому в оставшихся матчах,если будет пенальти,игроки МС просто обязаны дать пробить пенальти киперу,он заслужил

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 24 апреля 2018, 11:04

      Не понимаю с чего Пеп должен просить его бить пенальти. Я понимаю если бы он сказал, я попрошу у Пепа пробить пенальти. Может перевод не совсем верный?

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 апреля 2018, 11:00

      да уже хоть танцевать можно)

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 24 апреля 2018, 16:05

      случайно минус поставил.
      согласен, что уже сезон для Сити окончен, можно развлекаться по полной.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 24 апреля 2018, 16:08

      ага, я такой думаю, блин, что такого сказал. что ты минусишь)). Да, можно , матчей хватает еще, и пеналь может будет)

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