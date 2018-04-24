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    Бэйл провел переговоры с «Интером»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл провел переговоры с «Интером» относительно своего трансфера в итальянский клуб, который может состояться ближайшим летом.

    Валиец рассчитывает сменить клубную обстановку, так как текущий сезон в составе «сливочных» он не может записать в свой актив. У него было мало игровой практики и много травм.

    Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в Англию, где он ранее выступал в составе «Тоттенхэма».

    Источник: Don Balon

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    24.04.2018 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 10:06

      Бейлу нужен клуб со средними амбициями где он будет лидером а в топ клубе он уже не заиграет

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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 09:05

      Ну это явный бред и Интер трансфер не потянет, если только обмен на Икарди

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      Рейтинг: +11

      Evgeniy88 24 апреля 2018, 09:00

      поменять бы его на Кейна))

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