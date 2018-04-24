Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл провел переговоры с «Интером» относительно своего трансфера в итальянский клуб, который может состояться ближайшим летом.

Валиец рассчитывает сменить клубную обстановку, так как текущий сезон в составе «сливочных» он не может записать в свой актив. У него было мало игровой практики и много травм.

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в Англию, где он ранее выступал в составе «Тоттенхэма».