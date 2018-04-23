Каррера – о непопадание Глушакова в состав «Спартака» на матч с «Ахматом»: «Это не из-за нереализованного пенальти»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в стартовый состав команды в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата».

«Глушаков сегодня не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти. Просто я сделал определeнный выбор. Иначе будет конфликт со всеми теми, кто не играет», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».