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    Каррера – о непопадание Глушакова в состав «Спартака» на матч с «Ахматом»: «Это не из-за нереализованного пенальти»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, почему полузащитник Денис Глушаков не попал в стартовый состав команды в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата».

    «Глушаков сегодня не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти. Просто я сделал определeнный выбор. Иначе будет конфликт со всеми теми, кто не играет», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 19:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 апреля 2018, 03:14

      И что, теперь конфликта не будет? Да после такого разгрома он так и напрашивается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 апреля 2018, 22:30

      не видать Спартаку чемпионства...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 апреля 2018, 20:57

      Ну что у вас там происходит?????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 апреля 2018, 19:59

      Причем тут Глушаков?!.....надо играть и выигрывать иначе чемпионства не видать....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 23 апреля 2018, 19:46

      На хрена он оправдывается? Не поставил, значит так надо и объяснений не нужно! Все и так всё понимают!

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