Таски и Боккетти выйдут в стартовом составе «Спартака», Митришев и Балай сыграют в атаке «Ахмата»

«Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Промес, Луис Адриано, зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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