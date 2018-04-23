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  • Таски и Боккетти выйдут в стартовом составе «Спартака», Митришев и Балай сыграют в атаке «Ахмата»

Таски и Боккетти выйдут в стартовом составе «Спартака», Митришев и Балай сыграют в атаке «Ахмата»

23 апреля 2018, 18:22
9

«Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27 тура РФПЛ.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Промес, Луис Адриано, зе Луиш.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (9)
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Мультибановый хрякозавр
1524497632
Сегодня пройдут торжественные похороны второго места
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Алекc
1524497821
Бац... И весь центр обороны сменил.. Посмотрим.
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Челнинец
1524498658
ну вот же отличный состав, можно было еще вместо Самедова Тимофеева выпустить, а Зобнин на бровке!
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x-x-x-x-x
1524498739
Сильная атака у Спартака. Надо осторожнее играть Тереку. Удачи Терек!!! Хотя боюсь что возможен разгром
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Полная Канистра
1524500176
сегодня лучше промолчу никаких эпитетов команде Спартака типа ДАВАЙ ГРОМИ ДАЁШЬ 3 ОЧКА думаю так будет лучше для всех я опираюсь на пословицу//ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ//
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