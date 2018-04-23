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    Таски и Боккетти выйдут в стартовом составе «Спартака», Митришев и Балай сыграют в атаке «Ахмата»

    «Спартак» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 27 тура РФПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернандо, Промес, Луис Адриано, зе Луиш.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Митришев, Балай.

    Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    23.04.2018 18:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 19:16

      сегодня лучше промолчу никаких эпитетов команде Спартака типа ДАВАЙ ГРОМИ ДАЁШЬ 3 ОЧКА думаю так будет лучше для всех я опираюсь на пословицу//ТИШЕ ЕДЕШЬ ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ//

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 апреля 2018, 18:52

      Сильная атака у Спартака. Надо осторожнее играть Тереку. Удачи Терек!!! Хотя боюсь что возможен разгром

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 апреля 2018, 18:50

      ну вот же отличный состав, можно было еще вместо Самедова Тимофеева выпустить, а Зобнин на бровке!

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka > Челнинец 23 апреля 2018, 18:53

      Какой Тимофеев? Он когда последний раз играл, чтобы в основе его выпускать? Для началу на замену пусть повыходит после травмы.В принципе, почти самый боевой состав на данный момент

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 23 апреля 2018, 18:37

      Бац... И весь центр обороны сменил.. Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 23 апреля 2018, 18:33

      Сегодня пройдут торжественные похороны второго места

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > klifS 23 апреля 2018, 18:39

      целиком

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > klifS 23 апреля 2018, 18:42

      чище будет здесь

      2
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > Полная Канистра 23 апреля 2018, 19:30

      О-о-о-ркестр, "Прощание славянки" !!!!

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