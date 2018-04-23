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    «Ювентус» впервые не нанес ни одного удара в створ ворот соперника на своем поле в Серии А

    В воскресенье состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:1.

    Стоит отметить, что в этой встрече футболисты «Юве» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Это первый подобный случай на домашнем стадионе в Серии А для «Ювентуса», считая с сезона-2011/12. Всего было нанесено четыре удара игроками туринской команды.

    «Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Наполи» на одно очко.

    Источник: Opta

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    23.04.2018 09:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 23 апреля 2018, 16:27

      "Если ты играешь на ничью, ты обязательно поиграешь."(с)

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 апреля 2018, 12:02

      Наполи молодцы оказались лучшими! Хотя я ставил на Ювентус.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 апреля 2018, 11:52

      Наполи оправдал мои ожидания, молодцы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 11:29

      бывает и такое, Наполи играли хорошо и ничего не позволили.

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 23 апреля 2018, 11:16

      Наполи красавчики. Сильный состав и грамотный тренер

      0
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      Рейтинг: +100718

      zigbert 23 апреля 2018, 10:50

      Скорей всего надо сказать:"соперник не позволил это сделать".

      3
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 апреля 2018, 10:22

      Оно и понятно после Лиги Чемпионов переключится на чемпионат оказалось не просто.

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