«Ювентус» впервые не нанес ни одного удара в створ ворот соперника на своем поле в Серии А

В воскресенье состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Наполи». Игра завершилась со счетом 0:1.

Стоит отметить, что в этой встрече футболисты «Юве» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Это первый подобный случай на домашнем стадионе в Серии А для «Ювентуса», считая с сезона-2011/12. Всего было нанесено четыре удара игроками туринской команды.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Наполи» на одно очко.