Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандеш, Фарфан и братья Миранчуки выйдут в старте у «Локомотива»; Игбун и Сысуев сыграют впереди у «Уфы»

    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Уфой».

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Карп, Салатич, Сысуев, Игбун.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2018 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 18:39

      После таких игр хочется и на Локо с Уфой посмотреть!Будет также жарко?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11