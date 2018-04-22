Фернандеш, Фарфан и братья Миранчуки выйдут в старте у «Локомотива»; Игбун и Сысуев сыграют впереди у «Уфы»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Уфой».

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Рыбусь, Фернандеш, Фарфан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Карп, Салатич, Сысуев, Игбун.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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