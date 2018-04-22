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    Головин, Муса и Чалов сыграют в основе ЦСКА; Шатов и Мамаев – в старте «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

    ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцский, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Бистрович, Чалов, Муса.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Шатов, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон.

    Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    22.04.2018 15:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 апреля 2018, 15:59

      «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи...А в это время Матч ТВ будет что показывать ??

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Докторо123 22 апреля 2018, 16:05

      КХЛ. Ак Барс - ХК ЦСКА)

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Докторо123 22 апреля 2018, 16:05

      кхл финал(

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