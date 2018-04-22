Головин, Муса и Чалов сыграют в основе ЦСКА; Шатов и Мамаев – в старте «Краснодара»

Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцский, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Головин, Кучаев, Бистрович, Чалов, Муса.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Шатов, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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