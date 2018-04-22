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    Клюйверт – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» на лето

    Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    18-летний голландец – в шорт-листе трансферов английского клуба на летнее трансферное окно. Сам игрок не хочет переходить в «МЮ».

    Также команда хочет приобрести нападающего «Бордо» Малкома.

    В нынешнем сезоне Клюйверт провел в Эредивизие 28 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В активе Малкома – 30 игр в чемпионате Франции, девять забитых мячей и шесть ассистов.

    Источник: The Times

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    22.04.2018 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 22 апреля 2018, 13:37

      Зачем МЮ Клюйверт и Малком, когда есть Рэшфорд и Марсьяль?

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