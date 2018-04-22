Клюйверт – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» на лето

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт может перейти в «Манчестер Юнайтед».

18-летний голландец – в шорт-листе трансферов английского клуба на летнее трансферное окно. Сам игрок не хочет переходить в «МЮ».

Также команда хочет приобрести нападающего «Бордо» Малкома.

В нынешнем сезоне Клюйверт провел в Эредивизие 28 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В активе Малкома – 30 игр в чемпионате Франции, девять забитых мячей и шесть ассистов.