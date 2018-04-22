Президент «Барселоны»: «Иньеста может играть у нас столько, сколько он хочет»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об уходе из клуба по окончании сезона полузащитника Андреаса Иньесты. Хавбек может переехать в Китай.

«Андреас в финале Кубка Испании против «Севильи» (5:0) в очередной раз показал свой класс. Он доставляет удовольствие поклонникам футбола, когда играет на таком уровне.

Его будущее? Лучше спросить у него. Контракт пожизненный, поэтому Иньеста может играть у нас сколько ему угодно», – сказал Бартомеу.

Ранее Иньеста сказал, что огласит решение по своему будущему на следующей неделе.