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    Президент «Барселоны»: «Иньеста может играть у нас столько, сколько он хочет»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об уходе из клуба по окончании сезона полузащитника Андреаса Иньесты. Хавбек может переехать в Китай.

    «Андреас в финале Кубка Испании против «Севильи» (5:0) в очередной раз показал свой класс. Он доставляет удовольствие поклонникам футбола, когда играет на таком уровне.

    Его будущее? Лучше спросить у него. Контракт пожизненный, поэтому Иньеста может играть у нас сколько ему угодно», – сказал Бартомеу.

    Ранее Иньеста сказал, что огласит решение по своему будущему на следующей неделе.

    Источник: Football Espana

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    22.04.2018 09:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +61

      alex.sash1974 22 апреля 2018, 22:49

      Уйти надо вовремя
      Он великий игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1

      sport1603 22 апреля 2018, 12:52

      Зapaботок на футбольных ставках bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 11:03

      при таких раскладах отчего бы и не остаться)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:55

      Может еще передумает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      kaop28 22 апреля 2018, 10:51

      Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 апреля 2018, 10:40

      Иньеста в финале был хорош, как никогда. Может не стоит уезжать в Китай.

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 апреля 2018, 10:15

      Да

      0
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