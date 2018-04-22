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    Иньеста еще не принял решение об уходе из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста дал понять, что еще не принял решение касательного ухода из каталонского клуба по окончании сезона. Ранее «Бомбардир» писал о трансфере хавбека в Китай.

    «Решение будет принято и оглашено на следующей неделе. Рад, что мы победили в финале Кубка Испании «Севилью» (5:0). Могут ли сыграть роль болельщики в том, чтобы я остался в клубе? Скажу лишь: их мнение бесценно», – сказал футболист.

    Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года.

    Источник: Football Espana

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    22.04.2018 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +575

      Mark68 22 апреля 2018, 14:40

      Я Думаю еще хотя бы "годик"--сезон один поиграть , почему то мне кажется не "хочется" Ему именно сейчас уходить...Лучше пусть остается и радует нас своей гениальной игрой, игрой гроссмейстера!!!

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:40

      Любят его болельщики Барсы.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 09:50

      Бедный Иньеста!Мужик играть хочет - лучший в команде а,ему все - уходи,уходи!

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 апреля 2018, 09:45

      Вчера так красиво вроде проводили,зачем обратку включать )

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 09:08

      а как же деньги? хватит уже пора подумать о внуках

      0
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