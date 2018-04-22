Иньеста еще не принял решение об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста дал понять, что еще не принял решение касательного ухода из каталонского клуба по окончании сезона. Ранее «Бомбардир» писал о трансфере хавбека в Китай.

«Решение будет принято и оглашено на следующей неделе. Рад, что мы победили в финале Кубка Испании «Севилью» (5:0). Могут ли сыграть роль болельщики в том, чтобы я остался в клубе? Скажу лишь: их мнение бесценно», – сказал футболист.

Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года.