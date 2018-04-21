Паршивлюк – о голе «Рубину»: «Спартаковские связи работают!»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал резултат матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

«Это очко нам поможет. Мы проигрывали, а у «Рубина» тяжело даже очко взять, когда они ведут в счете. Они садятся в оборону, которую сложно вскрывать. Слава богу, удалось отыграться. Для нас это позитивный результат. Мы верили, что отыграемся. По тому, как складывалась игра, эта ничья не худший результат.

Что касается гола, то я кричал Зуеву, чтобы он не трогал мяч. Хорошо, что он не стал трогать, и я пробил и забил гол. Все хорошо получилось. Спартаковские связи работают!», – сказал Паршивлюк.

«Ростов» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.