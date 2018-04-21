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    Паршивлюк – о голе «Рубину»: «Спартаковские связи работают!»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал резултат матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Это очко нам поможет. Мы проигрывали, а у «Рубина» тяжело даже очко взять, когда они ведут в счете. Они садятся в оборону, которую сложно вскрывать. Слава богу, удалось отыграться. Для нас это позитивный результат. Мы верили, что отыграемся. По тому, как складывалась игра, эта ничья не худший результат.

    Что касается гола, то я кричал Зуеву, чтобы он не трогал мяч. Хорошо, что он не стал трогать, и я пробил и забил гол. Все хорошо получилось. Спартаковские связи работают!», – сказал Паршивлюк.

    «Ростов» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    21.04.2018 22:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 22 апреля 2018, 10:32

      В последнее время Ионову на завершающей стадии атаки вообще мячи лучше не отдавать, ибо звание человек - запоротый момент за ним закрепилось прочно

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:22

      хорошо что работают, если есть понимание в игре будет и результат.

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 09:44

      При Карпине Паршивлюк стал чаще подключаться к атакам Ростова.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 апреля 2018, 07:39

      СПАСИБО, МУЖИКИ!!!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2018, 00:01

      Браво, Сергей вырвал очко у Рубина ))

      7
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