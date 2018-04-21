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    Карпин: «Ничья с «Рубином»? Результат давит на команду, есть определенные моменты в психологии»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

    «Мы в раздевалке разобрали то, что получалось неправильно, особенно в обороне. Гол, который пропустили, помог нам потерять скованность. Результат давит на команду, есть определенные моменты в психологии. Лучше вничью сыграть, чем уступить. А еще лучше – победить», – сказал Карпин.

    «Ростов» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.04.2018 19:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 апреля 2018, 22:23

      Валера, лучше просто признай, что как тренер ты - дно! И возвращайся обратно на телевидение.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 21 апреля 2018, 22:04

      Главное пережить этот сезон. А там думаю наладится всё

      2
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 21 апреля 2018, 20:52

      Не все сразу. По тихонечку придут победы.

      4
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 21 апреля 2018, 20:38

      Карпин и психология?

      -1
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