Карпин: «Ничья с «Рубином»? Результат давит на команду, есть определенные моменты в психологии»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

«Мы в раздевалке разобрали то, что получалось неправильно, особенно в обороне. Гол, который пропустили, помог нам потерять скованность. Результат давит на команду, есть определенные моменты в психологии. Лучше вничью сыграть, чем уступить. А еще лучше – победить», – сказал Карпин.

«Ростов» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.