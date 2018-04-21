Маркелов и Лескано – в атаке «Анжи», Ильин и Бикфалви сыграют впереди у «Урала»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27 тура РФПЛ.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

Встреча состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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