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    Маркелов и Лескано – в атаке «Анжи», Ильин и Бикфалви сыграют впереди у «Урала»

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Урала» на матч 27 тура РФПЛ.

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Данченко, Антон, Маркелов, Лескано.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Динга, Ароян, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

    Встреча состоится в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    21.04.2018 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 21 апреля 2018, 18:39

      Урал любит такие денежные выезды,Анжи выйграет конечно.А вдруг я не прав!

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 апреля 2018, 17:51

      удачи Анжи

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