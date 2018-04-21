Наингголан: «Реал» или «Бавария» могли бы недооценить «Рому», но не «Ливерпуль»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов. Бельгиец признался, что является поклонником нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, который в свое время был его партнером по римскому клубу.

«Я был недоволен жеребьевкой полуфинала, потому что, на мой взгляд, «Ливерпуль» – это самая сложная команда из всех трех. Дело не в том, что они более мастеровиты, чем «Реал» или «Бавария», однако они много и напряженно работают и им нечего терять. «Реал» и «Бавария», возможно, недооценили бы нас, но «Ливерпуль» – это воины, немного похожие на нас.

Я общался с Салахом, и он тоже не мог поверить, что мы обыграли «Барселону»! Будет приятно снова увидеть Момо, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Он прекрасный парень, милый и почтительный, а также отличный игрок. Я не удивлен его успехом в «Ливерпуле», поскольку он всегда квалифицированным футболистом. Единственное различие в том, что теперь, вероятно, у него больше возможностей. Также он научился сохранять холодную голову перед воротами соперника. Я его поклонник», – сказал Наингголан.

Напомним, первый матч команд пройдет в Англии 24 апреля. Ответная встреча состоится в Риме 2 мая.