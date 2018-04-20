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    Гвардиола: «Благодаря таким людям, как Венгер, АПЛ является АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

    «АПЛ является АПЛ благодаря таким людям, как Венгер. Благодаря всему, что он сделал, его видению футбола. Желаю ему всего самого лучшего.

    Надеюсь, он останется в футболе в будущем – в АПЛ, ФИФА или УЕФА», – сказал Гвардиола.

    Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории

    Источник: Marca

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    20.04.2018 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 20 апреля 2018, 21:52

      Венгер в действительности великий тренер ,и многие годы Арсенал под его руководством интересен с его атакующим стилем игры,который многим нравится .Респект Венгеру за его работу.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 апреля 2018, 20:26

      Чё то все так заговорили о Венгере будто он вообще покидает футбол, он просто уходит из Арсенала

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