Гвардиола: «Благодаря таким людям, как Венгер, АПЛ является АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона.

«АПЛ является АПЛ благодаря таким людям, как Венгер. Благодаря всему, что он сделал, его видению футбола. Желаю ему всего самого лучшего.

Надеюсь, он останется в футболе в будущем – в АПЛ, ФИФА или УЕФА», – сказал Гвардиола.

Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории