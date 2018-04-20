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    Тарасов считает, что Антон Миранчук переедет в европейскую топ-лигу раньше брата

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением перспективах хавбеков железнодорожников Антона и Алексея Миранчуков.

    «Миранчуки в будущем могут уехать в европейские топ-лиги? Конечно. Мне кажется, Антон уедет первым – в какой-нибудь хороший европейский клуб. Вообще, они оба фанаты «Барсы». Антон пристально следит за Неймаром – постоянно смотрит какие-то ролики про него.

    Совсем скоро чемпионат мира. Ребята должны проявить себя, мне хочется, чтобы весь мир смотрел ролики с их участием!» – сказал Тарасов.

    Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.04.2018 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 апреля 2018, 10:49

      это зависит от дальнейшего их старания и прогресса.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 апреля 2018, 21:50

      Однако последние лет 5 хрен кто куда из наших футболистов переезжает. Всеми европейские гранды только "интересуются"

      1
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 20 апреля 2018, 21:06

      Что бы переехать в нормальный клуб нужно играть стабильно хорошо, практика есть, оба каждый матч играют, но обоим надо серьезно прибавлять в скорости и активности, тогда будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 апреля 2018, 20:07

      Никуда они не переедут - по крайней мере, в ближайшие лет 5. Их никто нигде в Европе не ждет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бухбух 20 апреля 2018, 20:53

      И самое главное за ними никто не наблюдает и не знают на что
      они способны.

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