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  • Тарасов считает, что Антон Миранчук переедет в европейскую топ-лигу раньше брата

Тарасов считает, что Антон Миранчук переедет в европейскую топ-лигу раньше брата

20 апреля 2018, 20:00
5

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением перспективах хавбеков железнодорожников Антона и Алексея Миранчуков.

«Миранчуки в будущем могут уехать в европейские топ-лиги? Конечно. Мне кажется, Антон уедет первым – в какой-нибудь хороший европейский клуб. Вообще, они оба фанаты «Барсы». Антон пристально следит за Неймаром – постоянно смотрит какие-то ролики про него.

Совсем скоро чемпионат мира. Ребята должны проявить себя, мне хочется, чтобы весь мир смотрел ролики с их участием!» – сказал Тарасов.

Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (5)
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Бухбух
1524244029
Никуда они не переедут - по крайней мере, в ближайшие лет 5. Их никто нигде в Европе не ждет.
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Yumаleks
1524247602
Что бы переехать в нормальный клуб нужно играть стабильно хорошо, практика есть, оба каждый матч играют, но обоим надо серьезно прибавлять в скорости и активности, тогда будем посмотреть
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Lester84
1524250247
Однако последние лет 5 хрен кто куда из наших футболистов переезжает. Всеми европейские гранды только "интересуются"
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OfaZavr
1524296976
это зависит от дальнейшего их старания и прогресса.
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