Тарасов считает, что Антон Миранчук переедет в европейскую топ-лигу раньше брата

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением перспективах хавбеков железнодорожников Антона и Алексея Миранчуков.

«Миранчуки в будущем могут уехать в европейские топ-лиги? Конечно. Мне кажется, Антон уедет первым – в какой-нибудь хороший европейский клуб. Вообще, они оба фанаты «Барсы». Антон пристально следит за Неймаром – постоянно смотрит какие-то ролики про него.

Совсем скоро чемпионат мира. Ребята должны проявить себя, мне хочется, чтобы весь мир смотрел ролики с их участием!» – сказал Тарасов.

Рыбус: «Миранчуки способны заиграть в английском, испанском или немецком суперклубе»