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    «Краснодар»: «Просим разрешить нам VAR, чтобы у арбитров по весне не случались приступы слепоты»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение РФС оставить в силе желтую карточку форварда «быков» Федора Смолова, полученную в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

    «По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов.

    Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», – сказал Хашиг.

    Смолов пропустит матч 27 тура против московского ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 20:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 10:55

      надо уж тогда или везде или нигде, РФС не разрешит только чтобы одни пользовались.

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 апреля 2018, 10:31

      как же наши топ клубы будут выигрывать с помощью левых пенальти?! В футболе не нужна честность и даже сама игра не на 1 месте, главное это бюджеты и зп.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 апреля 2018, 05:24

      Конечно Галицкий поставит ВАР за свой счёт.При том качественно и относительно дёшево.Это в интересах клуба.РФС же превратит такую установку в очередной распил тугриков.Судьям такая система как ведро огурцов в ж....Сразу будет видно кто есть кто.И не надо опасаться что установка ВАР намного увеличит время матча.Максимум на 10-15 мин матч будет длиннее.Международный опыт это подтверждает.Но как мне кажется наши на это не пойдут..."Кормушка" теряется...

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 22:19

      РФС не разрешит.

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 апреля 2018, 21:20

      Вот это правильно, давно пора этих продажных судей на чистую воду вывести.
      :-)))

      5
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      Рейтинг: +4934

      polt 19 апреля 2018, 21:07

      Кто против ВАР, тот против честного результата игры. Сколько можно терпеть ошибки судейства. А за ошибку, исправленную ВАР, у судьи еще и соответствие проверить.

      7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 20:41

      Давно пора.

      7
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 апреля 2018, 20:33

      уважаю краснодар как команду и как клуб, но эти сопли по поводу дырявой бутсы, уже перешли все немыслимые границы, развели цунами в тазике, готовы все прблемы списать на слепоту свистуна, готовьтесь лучше к матчу с ЦСКА, у которого кстати претензий не меньше к судейскому корпусу, вспомните гол ахмата, но кони, в отличие от некоторых, исправно тянут лямку и у чуствую армейская повозка, к концу сезона окажется в зоне ЛЧ...

      4
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      Рейтинг: +691

      retiremen > Боцман59rus 19 апреля 2018, 21:33

      Думаю, что Краснодар в данном случае ничего не пускает, да и не пускал. Федя в сердцах там предъявил судье и все. А то что журналисты раздули, к клубу никак не относится.
      А вот заявление Хашинга действительно надо расценивать как помощь судейству в сложных ситуациях. Ну а что до команд которым хватило денег построить стадион, а установить эту систему не хватает средств, федерация должна помочь. Все остальное, это тонкости использования.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 апреля 2018, 20:31

      а когда от этой херни проиграет Краснодар что скулить будите?

      -2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > 3a zenit 19 апреля 2018, 22:37

      Скулить и плакать участь зенитовских тренеришек от Спалети всяких Боушей Цыганчат и Манчини!

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ZenitGunner 19 апреля 2018, 23:10

      там можно наи б а ть показав повтор с невыгодной позиции+ кто будет контролировать этих людей,все эти решения будут происходит без нашего ведома.Не верь в честность и свободу их нет.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Krasnodar 123 19 апреля 2018, 23:10

      представь ситуацию-матч за чемпионство Краснодар проигрывает 2-1,а нужна ничья для золота ведь идёт 92 минута и тут вдруг Смолов забивает рукой гол при этом судья не заметил этого-пошли смотреть повтор-вуаля нюхайте небо,ты же будешь скулить первый нахера это говно.нужно.

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