«Краснодар»: «Просим разрешить нам VAR, чтобы у арбитров по весне не случались приступы слепоты»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение РФС оставить в силе желтую карточку форварда «быков» Федора Смолова, полученную в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов.

Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», – сказал Хашиг.

Смолов пропустит матч 27 тура против московского ЦСКА.