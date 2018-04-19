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  • «Краснодар»: «Просим разрешить нам VAR, чтобы у арбитров по весне не случались приступы слепоты»

«Краснодар»: «Просим разрешить нам VAR, чтобы у арбитров по весне не случались приступы слепоты»

19 апреля 2018, 20:22
18

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал решение РФС оставить в силе желтую карточку форварда «быков» Федора Смолова, полученную в матче 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

«По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном – чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему видеоповторов.

Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат», – сказал Хашиг.

Смолов пропустит матч 27 тура против московского ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (18)
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3a zenit
1524159068
а когда от этой херни проиграет Краснодар что скулить будите?
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Боцман59rus
1524159206
уважаю краснодар как команду и как клуб, но эти сопли по поводу дырявой бутсы, уже перешли все немыслимые границы, развели цунами в тазике, готовы все прблемы списать на слепоту свистуна, готовьтесь лучше к матчу с ЦСКА, у которого кстати претензий не меньше к судейскому корпусу, вспомните гол ахмата, но кони, в отличие от некоторых, исправно тянут лямку и у чуствую армейская повозка, к концу сезона окажется в зоне ЛЧ...
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Gullit 76
1524159675
Давно пора.
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polt
1524161235
Кто против ВАР, тот против честного результата игры. Сколько можно терпеть ошибки судейства. А за ошибку, исправленную ВАР, у судьи еще и соответствие проверить.
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maygli
1524162032
Вот это правильно, давно пора этих продажных судей на чистую воду вывести. :-)))
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zigbert
1524165551
РФС не разрешит.
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Krossmen73
1524191094
Конечно Галицкий поставит ВАР за свой счёт.При том качественно и относительно дёшево.Это в интересах клуба.РФС же превратит такую установку в очередной распил тугриков.Судьям такая система как ведро огурцов в ж....Сразу будет видно кто есть кто.И не надо опасаться что установка ВАР намного увеличит время матча.Максимум на 10-15 мин матч будет длиннее.Международный опыт это подтверждает.Но как мне кажется наши на это не пойдут..."Кормушка" теряется...
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KARAT777
1524209460
как же наши топ клубы будут выигрывать с помощью левых пенальти?! В футболе не нужна честность и даже сама игра не на 1 месте, главное это бюджеты и зп.
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OfaZavr
1524210945
надо уж тогда или везде или нигде, РФС не разрешит только чтобы одни пользовались.
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