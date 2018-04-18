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    РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Ахмат»

    В матче 23-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» – 0:0.

    Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. «Ахмат» с 31 очком идет десятым.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев (Эдер, 68), Игнатьев, Лысов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Ари (Фернандеш, 46).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Лима, 90+1), Роши (Балай, 72), Швец, Митришев (Плиев, 85).

    Предупреждения: Коломейцев, 59; Тарасов, 89; Кверквелия, 90+4 – Швец, 8; Иванов, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 21:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:45

      ну вот а говорили что Локо скорее всего больше очки не потеряет, еще одно доказательство что все может быть)

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 22:38

      Ничего страшного не произошло. 6 очков отрыва, всё хорошо

      -1
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 18 апреля 2018, 22:03

      По ходу денег немало дали, вот ничейку и скатали...

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 апреля 2018, 21:48

      мда тяжелый матч одни свистки при том по делу темп рваный тяжело смотреть ну и +6 а не +8 увы за 4 игры а еще Уфа Краснодар Зенит нужно Уфу выигрывать и ждать осечки спартака с ахматом тогда легче вздохнется но пока рано о чемпионстве говорить пока только место в лч в шаге

      5
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 апреля 2018, 21:42

      6 очков отрыва есть, 4 матча осталось, если упустить чемпионство в такой ситуации это будет даже позорнее чем спартак упустил кубок

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 апреля 2018, 21:39

      Палыч интригу что ли нагнетает?
      у Зени или Краснодара собрался очки брать?

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 апреля 2018, 21:36

      сколько можно нервы мотать???

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > ljrljr0505 18 апреля 2018, 21:37

      Споконей поверь вас уже не догнать,,,,

      2
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > slavutiq70 18 апреля 2018, 21:53

      это так кажется на первый взгляд, игры впереди серьёзные,а после вылета из кубка мясо будет жилы рвать в каждом матче

      3
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit > Mr Green 18 апреля 2018, 22:14

      Они после Урала надорвали жилы.

      1
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