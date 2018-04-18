РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Ахмат»

В матче 23-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» – 0:0.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. «Ахмат» с 31 очком идет десятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев (Эдер, 68), Игнатьев, Лысов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Ари (Фернандеш, 46).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Лима, 90+1), Роши (Балай, 72), Швец, Митришев (Плиев, 85).

Предупреждения: Коломейцев, 59; Тарасов, 89; Кверквелия, 90+4 – Швец, 8; Иванов, 72.

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