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РФПЛ. «Локомотив» не смог обыграть «Ахмат»

18 апреля 2018, 21:25
11

В матче 23-го тура РФПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» – 0:0.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. «Ахмат» с 31 очком идет десятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Коломейцев (Эдер, 68), Игнатьев, Лысов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Ари (Фернандеш, 46).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша (Лима, 90+1), Роши (Балай, 72), Швец, Митришев (Плиев, 85).

Предупреждения: Коломейцев, 59; Тарасов, 89; Кверквелия, 90+4 – Швец, 8; Иванов, 72.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (11)
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ljrljr0505
1524076618
сколько можно нервы мотать???
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семёнычев
1524076792
Палыч интригу что ли нагнетает? у Зени или Краснодара собрался очки брать?
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srg38
1524076929
6 очков отрыва есть, 4 матча осталось, если упустить чемпионство в такой ситуации это будет даже позорнее чем спартак упустил кубок
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anri1703
1524077284
мда тяжелый матч одни свистки при том по делу темп рваный тяжело смотреть ну и +6 а не +8 увы за 4 игры а еще Уфа Краснодар Зенит нужно Уфу выигрывать и ждать осечки спартака с ахматом тогда легче вздохнется но пока рано о чемпионстве говорить пока только место в лч в шаге
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Legion-o
1524078184
По ходу денег немало дали, вот ничейку и скатали...
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Федя Кабак
1524080296
Ничего страшного не произошло. 6 очков отрыва, всё хорошо
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OfaZavr
1524120340
ну вот а говорили что Локо скорее всего больше очки не потеряет, еще одно доказательство что все может быть)
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