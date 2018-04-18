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Ташаев и Петров могут перейти в «Зенит»

18 апреля 2018, 18:32
23

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Динамо» Александра Ташаева и хавбека «Краснодара» Сергея Петрова. Последний рассматривается сине-бело-голубыми как замена Доменико Кришито и альтернатива Юрию Жиркову на левом фланге.

Что касается футболиста «Динамо», то он, по информации источника, не против переезда в Санкт-Петербург.

В нынешнем сезоне Ташаев провел 22 матча в РФПЛ, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. В активе Петрова 25 поединков, один мяч и три голевых паса.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Краснодар Петров Сергей Ташаев Александр
Комментарии (23)
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Берт
1524066053
Зенит-убийца молодых русских игроков.
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Razvedchik - sniper
1524066527
Бред сивой кобылы
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Боцман59rus
1524066758
в последнее время зенит превратился в испорченный холодильник - ВСЕ В НЕМ ТУХНЕТ
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Shogun
1524066806
Да кто бы сомневался, и вот одна сага старая - была у Динамо молодая звездочка Ваня Соловьев, ну перешел этот овощ за баблом и так сгинул, и где теперь Ваня хрен кто знает, а бомжи только покупают и убивают игроков, примеров уже на целый состав хватит и даже перечислять не стоит, все их знают
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shinnik
1524067138
Надоели иносранные фамилии.. Хочется чего-нибудь земного.. Во!..Воспитаник.!ведь не ху..во! всё.Берём.Хавбека..как его.?Петрова. как вы все и всех ...
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slavа0508
1524067791
Купить и посадить на лавку ,,,,как всё это в духе Зенита,,,,,лишь бы вдруг Локо или Спартаку не достался,,,,а в итоге загубленные Российские игроки а их итак практически нет,,,
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Shogun
1524067808
Я тут порыскал по сайтикам и тут смешная шутечка выползла, так ценник для Зенита на Ташаева значится в 500 000 евро, как для остальных отступная 5 млн, смешно даже
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Zenmaster
1524078630
Да хватит нам всех подряд сватать -- у нас и так хватает -- главный вопрос тренер !!!
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zigbert
1524082123
Не равноценная замена.
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Dgad
1524115683
Всех скупите, мало Оздоевых Заболотных Полозов покупайте еще всякий шлак
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