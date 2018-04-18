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    Ташаев и Петров могут перейти в «Зенит»

    «Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Динамо» Александра Ташаева и хавбека «Краснодара» Сергея Петрова. Последний рассматривается сине-бело-голубыми как замена Доменико Кришито и альтернатива Юрию Жиркову на левом фланге.

    Что касается футболиста «Динамо», то он, по информации источника, не против переезда в Санкт-Петербург.

    В нынешнем сезоне Ташаев провел 22 матча в РФПЛ, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. В активе Петрова 25 поединков, один мяч и три голевых паса.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.04.2018 18:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +67314

      portero 19 апреля 2018, 17:15

      Петров вроде воспитанник Зенита, но ведь если тренер иносранец будет, то на банку посадят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 09:28

      чуть кто-то сверкнет Зеню так и тянет отобрать скорее. подумали бы лучше о качестве а не о количестве.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 апреля 2018, 08:28

      Всех скупите, мало Оздоевых Заболотных Полозов покупайте еще всякий шлак

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 23:08

      Не равноценная замена.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 апреля 2018, 22:23

      не самые лучшие игроки ,особенно слаб Петров

      0
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      Рейтинг: +17768

      paracetamol > САДЫЧОК 18 апреля 2018, 22:29

      Петров как раз ничего.

      1
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      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:23

      Ну Петров свой, питерский, а вот Тащщаев зачем? Лучше Ильина вернуть из ******.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 18 апреля 2018, 22:11

      Да нах... они нам?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 22:10

      Да хватит нам всех подряд сватать -- у нас и так хватает -- главный вопрос тренер !!!

      6
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 апреля 2018, 20:29

      Да разве кто-то против переезда в питер. Хорошие деньги не кому не помешают.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 апреля 2018, 20:03

      Кто-то же должен сидеть на скамейке запасных.

      1
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