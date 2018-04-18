Ташаев и Петров могут перейти в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Динамо» Александра Ташаева и хавбека «Краснодара» Сергея Петрова. Последний рассматривается сине-бело-голубыми как замена Доменико Кришито и альтернатива Юрию Жиркову на левом фланге.

Что касается футболиста «Динамо», то он, по информации источника, не против переезда в Санкт-Петербург.

В нынешнем сезоне Ташаев провел 22 матча в РФПЛ, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. В активе Петрова 25 поединков, один мяч и три голевых паса.