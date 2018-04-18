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    «Атлетико» предложил 80 миллионов за форварда «Валенсии» Родриго

    Нападающий «Валенсии» Родриго находится в списке интересов «Атлетико».

    Сообщается, что «матрасники» сделали предложение «летучим мышам» в размере 80 миллионов евро.

    Сумма отступных за 27-летнего футболиста по контракту составляет 120 миллионов, и на данный момент он не хочет покидать свой нынешний клуб.

    Руководство оранжевых рассматривает испанца как замену Антуану Гризманну.

    В нынешнем сезоне Родриго провел 38 матчей, забил 18 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    18.04.2018 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 15:19

      По мне так он не стоит столько

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