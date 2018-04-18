«Атлетико» предложил 80 миллионов за форварда «Валенсии» Родриго

Нападающий «Валенсии» Родриго находится в списке интересов «Атлетико».

Сообщается, что «матрасники» сделали предложение «летучим мышам» в размере 80 миллионов евро.

Сумма отступных за 27-летнего футболиста по контракту составляет 120 миллионов, и на данный момент он не хочет покидать свой нынешний клуб.

Руководство оранжевых рассматривает испанца как замену Антуану Гризманну.

В нынешнем сезоне Родриго провел 38 матчей, забил 18 голов и сделал семь результативных передач.