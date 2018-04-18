«Барселона» предложила «Ювентусу» купить Диня

С одной стороны - это явно игрок запаса. С другой - а в чём проблема? Глубина скамейки у Барсы и так не ахти какая. Продадим Диня - придётся брать ему замену. По сути опять такого же. Даже такой клуб как Барса не может позволить себе иметь лавочников уровня основного состава. На то они и лавочники, что нужны для ротации и готовы играть по 10 матчей за сезон.
Защитник «Барселоны» Люка Динь может начать следующий сезон в составе другого клуба, сообщает Calciomercato.
Руководство каталонского клуба выходило на связь со своими коллегами из «Ювентуса» – туринцам были предложены услуги француза. Известно, что Динь не входит в планы тренерского штаба «Барселоны».
Динь перешел в испанский клуб летом 2016 года. За это время он провел 44 матча во всех турнирах.