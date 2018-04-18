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    «Барселона» предложила «Ювентусу» купить Диня

    Защитник «Барселоны» Люка Динь может начать следующий сезон в составе другого клуба, сообщает Calciomercato.

    Руководство каталонского клуба выходило на связь со своими коллегами из «Ювентуса» – туринцам были предложены услуги француза. Известно, что Динь не входит в планы тренерского штаба «Барселоны».

    Динь перешел в испанский клуб летом 2016 года. За это время он провел 44 матча во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 11:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 апреля 2018, 16:02

      С одной стороны - это явно игрок запаса. С другой - а в чём проблема? Глубина скамейки у Барсы и так не ахти какая. Продадим Диня - придётся брать ему замену. По сути опять такого же. Даже такой клуб как Барса не может позволить себе иметь лавочников уровня основного состава. На то они и лавочники, что нужны для ротации и готовы играть по 10 матчей за сезон.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 19 апреля 2018, 10:25

      Думаю еще из-за ЗП ведомости, которая у вас ай какая прожорливая. Но вариант его сдать и взять из молодежки кого-либо.

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