«Реал» договорился с «МЮ» о покупке Де Хеа

Представители «Реала» провели встречу с коллегами из «Манчестер Юнайтед», на которой было достигнуто принципиальное соглашение о покупке голкипера Давида Де Хеа по окончании текущего сезона.

Испанская сторона готова выплатить за данный переход 100 миллионов евро. Напомним, что «королевский клуб» уже несколько лет пытается заполучить Де Хеа в свои ряды.

Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов включить Де Хеа в сделку по Иско.