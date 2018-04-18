Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» договорился с «МЮ» о покупке Де Хеа

    Представители «Реала» провели встречу с коллегами из «Манчестер Юнайтед», на которой было достигнуто принципиальное соглашение о покупке голкипера Давида Де Хеа по окончании текущего сезона.

    Испанская сторона готова выплатить за данный переход 100 миллионов евро. Напомним, что «королевский клуб» уже несколько лет пытается заполучить Де Хеа в свои ряды.

    Ранее также сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов включить Де Хеа в сделку по Иско.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 апреля 2018, 18:02

      Вроде вратарь говорил не хочет не куда перейти,не Реал не Барсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 18 апреля 2018, 14:28

      Опять 25...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 18 апреля 2018, 13:31

      А вот Я за чтоб он перешёл в Реал он отличный игрок и он заслуживает трофеев в МЮ ему не светит ни чего к великому сожалению (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 18 апреля 2018, 11:28

      Ну теперь наша участь решена-становимся арсеналом с мауром у руля,с уродским антифутболом...
      Но увидев этот недоисточник,новость стоило вообще игнорировать.)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 18 апреля 2018, 10:02

      Моё мнение, сейчас лучший вратарь мира и Реалу нехватает только этой позиции для успешного сезона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > КонтриК 18 апреля 2018, 17:52

      Вратарь хороший. Но Реал "летит" из-за отсутствия игры, а не Наваса или Касильи. Облак не лучше Наваса, но лучшая защита в лиге именно у Атлетико.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:32

      Источник:Дон Балон - пока ничего не ясно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 18 апреля 2018, 08:53

      За счет Де Хеа МЮ на втором месте и побеждает, уйдет и команда в ЛЧ не попадет))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 18 апреля 2018, 08:46

      Пока на оф сайте нет инфы, этой желтухе, верить не имеет смысла

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 апреля 2018, 08:17

      куда катится Манчестер??? ну купят они иско и что, МЮ будет играть в атакующий комбинационный футбол при Мауре??? за чем продавать Де Хея??? он каждый сезон лучший в МЮ, сколько очков он пронес. Короче начинаю расстраиваться в МЮ, а ведь болел за них с 99 года.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Павел Буре 18 апреля 2018, 11:15

      Да ни в МЮ дело, это великий клуб - а вот руководство похоже совсем в футболе не разбирается - после ухода САФа не могут нормального коуча взять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 апреля 2018, 07:59

      не дешево он им обойдется

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11