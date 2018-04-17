Уткин: «Будогосскому давно требовалось лечение»

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского с занимаемой должности.

Будогосский был главой судейского корпуса с октября 2016 года. Его место занял Александр Егоров.

«Я сожалею об увольнении Будогосского. Потому что его нужно было не увольнять, а выписывать больничный. Ему уже давно требовалось лечение», – сказал Уткин.

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