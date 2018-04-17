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    Уткин: «Будогосскому давно требовалось лечение»

    Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского с занимаемой должности.

    Будогосский был главой судейского корпуса с октября 2016 года. Его место занял Александр Егоров.

    «Я сожалею об увольнении Будогосского. Потому что его нужно было не увольнять, а выписывать больничный. Ему уже давно требовалось лечение», – сказал Уткин.

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    Источник: Спорт FM

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    17.04.2018 23:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 11:45

      прав Василий конечно, но и сам пусть забронирует соседнюю палату))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 11:34

      Думаю кандидатов на " выписку " из руководства футбола ещё докуя !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 08:37

      Сказал не подозревая, что сам находится в критическом состоянии.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 23:30

      Чувак и тебе оно тоже требуется и давно

      12
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 > Федя Кабак 18 апреля 2018, 00:49

      Истинно глаголешь)))

      2
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      Рейтинг: +54

      vitek 87 17 апреля 2018, 23:21

      вот здесь уткин красава

      2
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