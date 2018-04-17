Гвардиола на год продлит контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит тренировать английский клуб. Руководство «горожан» договорилось с испанцем о продлении контракта еще на сезон.

Гвардиола возглавил «МС» летом 2016 года, но подписал трехлетний контракт еще зимой.

Ранее сообщалось, что летом испанский специалист получит 600 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава.

Под руководством тренера «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам нынешнего сезона.