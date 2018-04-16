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    Бьелса отказался от предложения возглавить «Зенит»

    Аргентинский тренер Марсело Бьелса отказался от предложения санкт-петербургского «Зенита» возглавить команду. О попытке пригласить южноамериканца «Бомбардир» писал ранее.

    Сообщается, что стороны не смогли найти взаимопонимание уже на стартовой стадии переговоров. Бьелсе не понравилась установка на трансферную политику клуба в случае его прихода.

    Высшее тренерское достижение специалиста – три победы в чемпионате Аргентины.

    Источник: ФАН

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    16.04.2018 22:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +272

      Inks 17 апреля 2018, 21:43

      А зря... Он бы уж точно навёл порядок в команде. К сожалению, гнилое руководство клуба не способно на хоть какое-то мало-мальски полезное решение. Всё идёт только в сторону попсы и громких имён

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 19:33

      сразу зубы показал Зинка дёру дала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:50

      Для Зенита этот Бьелса конечно не вариант.

      1
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 17 апреля 2018, 10:53

      Они Карпина упустили тепер Вилаш Боаша вернитье он сейчас как раз без дело)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 17 апреля 2018, 09:19

      Так под купленных аргентинцев теперь и тренер нужен аргентинец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 апреля 2018, 08:03

      хорошая новость

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 17 апреля 2018, 08:02

      Бьелса - это как раз тот тренер, который нужен был Зениту. ТИРАН.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 апреля 2018, 06:03

      Зенит помешался на аргентинцах

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > bumer_moscow 17 апреля 2018, 10:41

      Это пресса помешалась. В Зените об этом ничего не знают.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 апреля 2018, 04:54

      Нужен итальянец! Мы ещё не всех накормили.

      4
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 17 апреля 2018, 03:44

      Ну да, он запросил ещё 5 новых аргентинцев в команду, а ему сказали, что один Лунёв в воротах слишком мало для лимита

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