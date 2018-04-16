Бьелса отказался от предложения возглавить «Зенит»

Аргентинский тренер Марсело Бьелса отказался от предложения санкт-петербургского «Зенита» возглавить команду. О попытке пригласить южноамериканца «Бомбардир» писал ранее.

Сообщается, что стороны не смогли найти взаимопонимание уже на стартовой стадии переговоров. Бьелсе не понравилась установка на трансферную политику клуба в случае его прихода.

Высшее тренерское достижение специалиста – три победы в чемпионате Аргентины.