Бьелса отказался от предложения возглавить «Зенит»

А зря... Он бы уж точно навёл порядок в команде. К сожалению, гнилое руководство клуба не способно на хоть какое-то мало-мальски полезное решение. Всё идёт только в сторону попсы и громких имён
Аргентинский тренер Марсело Бьелса отказался от предложения санкт-петербургского «Зенита» возглавить команду. О попытке пригласить южноамериканца «Бомбардир» писал ранее.
Сообщается, что стороны не смогли найти взаимопонимание уже на стартовой стадии переговоров. Бьелсе не понравилась установка на трансферную политику клуба в случае его прихода.
Высшее тренерское достижение специалиста – три победы в чемпионате Аргентины.