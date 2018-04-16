Нигматуллин: «Новый логотип РФПЛ – медведь, который с бодунища пришел на футбол»

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал оценку новому логотипу РФПЛ. Экс-спортсмен увидел в глазах медведя следы похмелья.

– Вам не кажется медведь жутким? У него глаза красные!

– Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом, логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем.

Несомненно, символ РФПЛ должен быть узнаваем в мире. Это серьезный бизнес-проект. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы брать что-то хорошее у английской Премьер-лиги – пожалуй, самого успешного чемпионата.

Красноглазый медведь – новый логотип РФПЛ. И как вам?