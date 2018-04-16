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    Нигматуллин: «Новый логотип РФПЛ – медведь, который с бодунища пришел на футбол»

    Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал оценку новому логотипу РФПЛ. Экс-спортсмен увидел в глазах медведя следы похмелья.

    – Вам не кажется медведь жутким? У него глаза красные!

    – Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом, логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем.

    Несомненно, символ РФПЛ должен быть узнаваем в мире. Это серьезный бизнес-проект. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы брать что-то хорошее у английской Премьер-лиги – пожалуй, самого успешного чемпионата.

    Красноглазый медведь – новый логотип РФПЛ. И как вам?

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.04.2018 20:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 16:17

      Это не медведь с бодунища, это студия Артемия Лебедева с бодуна его рисовала.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 17 апреля 2018, 12:34

      ага, отражает реалии нашего времени, многие наши игроки зависают в ночных клуба, балуются кальяном и не только...)))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:27

      Русланка знает толк в бодуне) Хорошо красные глаза накуренных не вспомнил - заклевали бы.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 апреля 2018, 08:07

      И сколько этот медведь стоил? Миллионов 10 поди.
      На эти деньги можно инвентарём десятки ДЮСШ обеспечить.

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 апреля 2018, 06:25

      Лучше бы что-нибудь полезное для отечественного футбола ввели,чем никому не нужный логотип

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 16 апреля 2018, 23:14

      Понятно, Своего придумать не могут, так с других сдирают аналог.
      Объявили бы лучше конкурс и выбрали лучший. И денег бы сэкономили.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 апреля 2018, 22:38

      С такого логотипа хорошо трафареты делать.Очень бедный и невзрачный.Неживой.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 апреля 2018, 21:58

      а лев в Англии это облезлая кошка?Норм логотип.На украине у сборной вообще был скоморох и ничего играли.

      1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 16 апреля 2018, 21:09

      Нормальный логотип, символизирующий Россию. Но как всегда найдутся вонючки, которые докопаются до всяких мелочей.

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > GermanVo 16 апреля 2018, 23:10

      А были другие варианты?

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 21:03

      Мля точняк)ужасная эмблема, да еще какая то студия делала. Стыд

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Федя Кабак 16 апреля 2018, 23:09

      Эта студия госбабки отмывает. конкурентов у неё нет.

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