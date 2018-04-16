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  • Нигматуллин: «Новый логотип РФПЛ – медведь, который с бодунища пришел на футбол»

Нигматуллин: «Новый логотип РФПЛ – медведь, который с бодунища пришел на футбол»

16 апреля 2018, 20:38
14

Бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал оценку новому логотипу РФПЛ. Экс-спортсмен увидел в глазах медведя следы похмелья.

– Вам не кажется медведь жутким? У него глаза красные!

– Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический. В целом, логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то – нет. Но мы привыкнем.

Несомненно, символ РФПЛ должен быть узнаваем в мире. Это серьезный бизнес-проект. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы брать что-то хорошее у английской Премьер-лиги – пожалуй, самого успешного чемпионата.

Красноглазый медведь – новый логотип РФПЛ. И как вам?

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Комментарии (14)
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порт
1523901025
Вот из за них, даже медведь запил. Постыдились бы.
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Alemann
1523901090
"медведь с бодунища, который пришел на футбол, " ;)
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Федя Кабак
1523901835
Мля точняк)ужасная эмблема, да еще какая то студия делала. Стыд
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GermanVo
1523902174
Нормальный логотип, символизирующий Россию. Но как всегда найдутся вонючки, которые докопаются до всяких мелочей.
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3a zenit
1523905110
а лев в Англии это облезлая кошка?Норм логотип.На украине у сборной вообще был скоморох и ничего играли.
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maygli
1523909654
Понятно, Своего придумать не могут, так с других сдирают аналог. Объявили бы лучше конкурс и выбрали лучший. И денег бы сэкономили.
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Евгений П
1523935526
Лучше бы что-нибудь полезное для отечественного футбола ввели,чем никому не нужный логотип
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Danish Dynamite
1523941623
И сколько этот медведь стоил? Миллионов 10 поди. На эти деньги можно инвентарём десятки ДЮСШ обеспечить.
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ItalianFootball
1523950075
Русланка знает толк в бодуне) Хорошо красные глаза накуренных не вспомнил - заклевали бы.
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maygli
1523971022
Это не медведь с бодунища, это студия Артемия Лебедева с бодуна его рисовала.
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