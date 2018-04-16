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    Натхо провел 200-й матч в РФПЛ

    Для полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо поединок 26 тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) стал 200-м в чемпионате России. 96 из них израильтянин провел в красно-синей футболке.

    Напомним, 30-летний футболист перебрался в армейский клуб из греческого ПАОКа в августе 2014 года. Ранее хавбек с марта 2010 по январь 2014 года защищал цвета «Рубина».

    В нынешнем сезоне Натхо принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.04.2018 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 16 апреля 2018, 20:37

      Натхо явно деградирует. Свой уровень он давно утратил. Последние игры доказали, что выйдя на замену он только ослаблял игру, вместо того, чтобы её освежить. Пора дать дорогу Бистровичу

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