Натхо провел 200-й матч в РФПЛ

Для полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо поединок 26 тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) стал 200-м в чемпионате России. 96 из них израильтянин провел в красно-синей футболке.

Напомним, 30-летний футболист перебрался в армейский клуб из греческого ПАОКа в августе 2014 года. Ранее хавбек с марта 2010 по январь 2014 года защищал цвета «Рубина».

В нынешнем сезоне Натхо принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач.