Натхо провел 200-й матч в РФПЛ

Натхо явно деградирует. Свой уровень он давно утратил. Последние игры доказали, что выйдя на замену он только ослаблял игру, вместо того, чтобы её освежить. Пора дать дорогу Бистровичу
Для полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо поединок 26 тура РФПЛ с «Уфой» (1:1) стал 200-м в чемпионате России. 96 из них израильтянин провел в красно-синей футболке.
Напомним, 30-летний футболист перебрался в армейский клуб из греческого ПАОКа в августе 2014 года. Ранее хавбек с марта 2010 по январь 2014 года защищал цвета «Рубина».
В нынешнем сезоне Натхо принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и семь результативных передач.