«Бока Хуниорс» готов предложить контракт Буффону

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс». Напомним, что после завершения текущего сезона он станет свободным агентом. Футболист планирует завершить карьеру ближайшим летом.

Аргентинский клуб готов предложить 40-летнему вратарю контракт, который будет рассчитан на полгода.

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, выступавший ранее в составе «Юве», пытается уговорить своего бывшего партнера перебраться в Буэнос-Айрес, чтобы помочь команде выиграть Кубок Либертадорес.