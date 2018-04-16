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«Бока Хуниорс» готов предложить контракт Буффону

16 апреля 2018, 06:05
4

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс». Напомним, что после завершения текущего сезона он станет свободным агентом. Футболист планирует завершить карьеру ближайшим летом.

Аргентинский клуб готов предложить 40-летнему вратарю контракт, который будет рассчитан на полгода.

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, выступавший ранее в составе «Юве», пытается уговорить своего бывшего партнера перебраться в Буэнос-Айрес, чтобы помочь команде выиграть Кубок Либертадорес.

Источник: Twitter
Италия. Серия А Трансферы Ювентус Бока Хуниорс Тевес Карлос Буффон Джанлуиджи
Комментарии (4)
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Зенит 12
1523850239
Явно что если он перейдет в Боку то выиграют трофей
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ТИНКИ-ВИНКИ
1523869028
Думаю надо переходить, чтобы закончить карьеру "С щитом, а не на щите"
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zigbert
1523948273
Конечно пригодился бы "Боке".
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ItalianFootball
1523951068
Да половина футбольного (и не только) мира готова!
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