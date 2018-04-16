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    «Бока Хуниорс» готов предложить контракт Буффону

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в составе «Бока Хуниорс». Напомним, что после завершения текущего сезона он станет свободным агентом. Футболист планирует завершить карьеру ближайшим летом.

    Аргентинский клуб готов предложить 40-летнему вратарю контракт, который будет рассчитан на полгода.

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес, выступавший ранее в составе «Юве», пытается уговорить своего бывшего партнера перебраться в Буэнос-Айрес, чтобы помочь команде выиграть Кубок Либертадорес.

    Источник: Twitter

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    16.04.2018 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:44

      Да половина футбольного (и не только) мира готова!

      0
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 09:57

      Конечно пригодился бы "Боке".

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 апреля 2018, 11:57

      Думаю надо переходить, чтобы закончить карьеру "С щитом, а не на щите"

      2
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 16 апреля 2018, 06:43

      Явно что если он перейдет в Боку то выиграют трофей

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