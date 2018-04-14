«Рубин» победил на выезде с разгромным счетом в первые за три года

Сегодня «Рубин» обыграл в Перми «Амкар» (3:0) во встрече 26 тура РФПЛ, победив с разгромным счетом на выезде впервые за три года.

Последний раз подобное произошло 4 апреля 2015 года в поединке во всем тем же «Амкаром». Тогда все закончилось аналогично – 3:0 в пользу казанцев.

Отметим, что последняя гостевая разгромная победа не над «Амкаром» был одержана «Рубином» 10 мая 2014 года в игре с «Крыльями Советов» (4:0).