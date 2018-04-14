Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» победил на выезде с разгромным счетом в первые за три года

    Сегодня «Рубин» обыграл в Перми «Амкар» (3:0) во встрече 26 тура РФПЛ, победив с разгромным счетом на выезде впервые за три года.

    Последний раз подобное произошло 4 апреля 2015 года в поединке во всем тем же «Амкаром». Тогда все закончилось аналогично – 3:0 в пользу казанцев.

    Отметим, что последняя гостевая разгромная победа не над «Амкаром» был одержана «Рубином» 10 мая 2014 года в игре с «Крыльями Советов» (4:0).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 16 апреля 2018, 22:45

      уже поздно что то решать в этом игровом сезоне, а вот на следующий год нужно занимать более высокие места.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 16:26

      Спорили здесь как-то об ошибках. Я глубоко прав. В Бомбардире собрана непритязательная команда, неучи, низкопробные специалисты. Бог с ними! Поправлю, "впервые" пишется именно так!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 14 апреля 2018, 16:08

      В ПЕРВЫЕ пишется слитно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 14 апреля 2018, 15:38

      ...УРААААААААА!!!!!!!!!! Отлегло от сердца!!! РУБИН и БОЛЕЛЬЩИКИ с ПОБЕДОЙ!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11