Арустамян: «Летом «Локомотив» сосредоточится на поиске форварда. Эдера продлевать не будут. Вопросы есть и по Ари с Фарфаном»

Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» займется поиском нападающего в летнее трансферное окно, поскольку не намерен продлевать аренду Эдера. По его мнению, будущее Ари и Джефферсона Фарфана также находится под вопросом.

«Главный вопрос на лето для «Локомотива» – поиск центрфорварда. Скорее всего, аренда Эдера не будет продлена. Он хороший парень, помогает команде, но вряд ли «Локомотив» захочет выкупать его или продлевать аренду.

Также есть большие вопросы по Ари, который тоже находится в аренде. Плюс не переподписан контракт с Фарфаном» , – сказал Арустамян в очередном выпуске своей передачи «Секретные материалы» на канале в Youtube.

Напомним, Эдер арендован «Локомотивом» у «Лилля» до конца сезона. Аренда Ари, который пришел из «Краснодара», также истекает летом. Контракт Фарфана рассчитан до июня.