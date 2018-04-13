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  • Арустамян: «Летом «Локомотив» сосредоточится на поиске форварда. Эдера продлевать не будут. Вопросы есть и по Ари с Фарфаном»

Арустамян: «Летом «Локомотив» сосредоточится на поиске форварда. Эдера продлевать не будут. Вопросы есть и по Ари с Фарфаном»

13 апреля 2018, 17:57
3

Телекомментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» займется поиском нападающего в летнее трансферное окно, поскольку не намерен продлевать аренду Эдера. По его мнению, будущее Ари и Джефферсона Фарфана также находится под вопросом.

«Главный вопрос на лето для «Локомотива» – поиск центрфорварда. Скорее всего, аренда Эдера не будет продлена. Он хороший парень, помогает команде, но вряд ли «Локомотив» захочет выкупать его или продлевать аренду.

Также есть большие вопросы по Ари, который тоже находится в аренде. Плюс не переподписан контракт с Фарфаном» , – сказал Арустамян в очередном выпуске своей передачи «Секретные материалы» на канале в Youtube.

Напомним, Эдер арендован «Локомотивом» у «Лилля» до конца сезона. Аренда Ари, который пришел из «Краснодара», также истекает летом. Контракт Фарфана рассчитан до июня.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Фарфан Джефферсон Эдер Арустамян Нобель
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1523631589
Ари с Фарфаном останутся наверное. Эдер не впечатлил.
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zigbert
1523638668
Из всех троих наибольшую пользу для Локомотива принес Фарфан.
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Diesel133
1523650951
Еще не вечер, Джефа должны переподписать, да и Ари лишним не будет. Эдер, к сожалению, не показал того, чего многие ожидали, хоть и забил пару важных голов.
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