«ПСЖ» может вернуть Бензема на родину

Руководство «ПСЖ» может обратить свое внимание летом на нападающего «Реала» Карима Бензема.

30-летний футболист находится на грани того, чтобы в будущее трансферное окно покинуть Мадрид. Ранее сообщалось, что он может перебраться в китайскую Суперлигу. «Реал» готов отпустить своего футболиста за 70 миллионов евро.

Известно, что «ПСЖ» присматривается к Роберту Левандовски и Мохамеду Салаху, но Бензема может оказаться более доступным вариантом, чем данный дуэт форвардов.