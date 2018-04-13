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    «ПСЖ» может вернуть Бензема на родину

    Руководство «ПСЖ» может обратить свое внимание летом на нападающего «Реала» Карима Бензема.

    30-летний футболист находится на грани того, чтобы в будущее трансферное окно покинуть Мадрид. Ранее сообщалось, что он может перебраться в китайскую Суперлигу. «Реал» готов отпустить своего футболиста за 70 миллионов евро.

    Известно, что «ПСЖ» присматривается к Роберту Левандовски и Мохамеду Салаху, но Бензема может оказаться более доступным вариантом, чем данный дуэт форвардов.

    Источник: le10sport

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    13.04.2018 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:54

      Заканчивать карьеру лучше на родине.

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 апреля 2018, 11:52

      урррраааа, хай валит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 10:23

      Еще рано ему возвращаться. Пускай поиграет в нормальной лиге

      0
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 13 апреля 2018, 10:02

      ПСЖ как и Мс уже доказали, что деньги это брызги

      0
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