Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема не собирается уезжать в Китай

    Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не рассматривает возможность переезда в китайскую Суперлигу. Француз уверен, что все еще способен играть на высоком европейском уровне.

    Руководство «королевского клуба» рассматривает варианты продажи 30-летнего форварда предстоящим летом. Известно, что ряд китайских кубов хотели бы видеть в своих рядах Бензема.

    В текущем сезоне француз провел 22 матча в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 09:04
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 апреля 2018, 10:19

      А ведь Перес - это наш Гинер! Он еще с его продажи пенку жирную снимет, инфа 100-ка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 6 апреля 2018, 10:09

      Обратно на завод???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11