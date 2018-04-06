Бензема не собирается уезжать в Китай

Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не рассматривает возможность переезда в китайскую Суперлигу. Француз уверен, что все еще способен играть на высоком европейском уровне.

Руководство «королевского клуба» рассматривает варианты продажи 30-летнего форварда предстоящим летом. Известно, что ряд китайских кубов хотели бы видеть в своих рядах Бензема.

В текущем сезоне француз провел 22 матча в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.