Симеоне: «Победой «Ромы» над «Барселоной» удивлены только те, кто далеки от футбола»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на разгром «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (0:3). Аргентинец считает, что удивляться нечему.

«Полагаю, никто из мира футбола не удивлен таким исходом. Поражаться или быть шокированными могут те, кто далек от игры и не вовлечен в нее. Профессионалы же понимают, что возможно все», – сказал тренер.

Соперника по полуфиналу римляне узнают 13 апреля.