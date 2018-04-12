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    Симеоне: «Победой «Ромы» над «Барселоной» удивлены только те, кто далеки от футбола»

    Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на разгром «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (0:3). Аргентинец считает, что удивляться нечему.

    «Полагаю, никто из мира футбола не удивлен таким исходом. Поражаться или быть шокированными могут те, кто далек от игры и не вовлечен в нее. Профессионалы же понимают, что возможно все», – сказал тренер.

    Соперника по полуфиналу римляне узнают 13 апреля.

    Источник: Football Italia

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    12.04.2018 21:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 13 апреля 2018, 02:22

      Понты какие-то. Весь футбольный мир удивлён. Футболисты и тренеры дают интервью о том, какое чудо совершила Рома.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 апреля 2018, 00:17

      Поражаются те,кто квартиру поставил последнюю,чтоб на двушку заработать))..Всем было понятно,что Барса десятилетней прочности не по зубам Риму..Так же наверное, многие удивлены или разочарованы поражению МС от Ливера..

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 апреля 2018, 22:21

      Ну да, возможно всё, например, Атлетико в Лиге Европы)))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Cules2013 12 апреля 2018, 22:57

      И два раза финале лиге чемпион команда которая сама игроков сделала

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