Моуринью нужен защитник «Суонси» Моусон

«Манчестер Юнайтед» следит за выступлением защитника «Суонси Сити» Элфи Моусона. Известно, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью находится в поиске футболиста, способного укрепить линию защиты в следующем сезоне.

Португальский специалист рассчитывает в летнее трансферное окно подобрать достойного кандидата на позицию левого защитника. Известно, что он присматривается также к Дэнни Роузу и Райану Бертранду в этой связи.

Скауты «МЮ» побывали в минувшие выходные на игре «Соунси Сити» с «Вест Бромвичем», где пристально следили за игрой Моусона.