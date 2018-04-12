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    Моуринью нужен защитник «Суонси» Моусон

    «Манчестер Юнайтед» следит за выступлением защитника «Суонси Сити» Элфи Моусона. Известно, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью находится в поиске футболиста, способного укрепить линию защиты в следующем сезоне.

    Португальский специалист рассчитывает в летнее трансферное окно подобрать достойного кандидата на позицию левого защитника. Известно, что он присматривается также к Дэнни Роузу и Райану Бертранду в этой связи.

    Скауты «МЮ» побывали в минувшие выходные на игре «Соунси Сити» с «Вест Бромвичем», где пристально следили за игрой Моусона.

    Источник: The Sun

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    12.04.2018 10:41
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