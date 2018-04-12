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Моуринью нужен защитник «Суонси» Моусон

12 апреля 2018, 10:41

«Манчестер Юнайтед» следит за выступлением защитника «Суонси Сити» Элфи Моусона. Известно, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью находится в поиске футболиста, способного укрепить линию защиты в следующем сезоне.

Португальский специалист рассчитывает в летнее трансферное окно подобрать достойного кандидата на позицию левого защитника. Известно, что он присматривается также к Дэнни Роузу и Райану Бертранду в этой связи.

Скауты «МЮ» побывали в минувшие выходные на игре «Соунси Сити» с «Вест Бромвичем», где пристально следили за игрой Моусона.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Суонси Моусон Элфи
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