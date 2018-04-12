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    «Ювентус» отказался от трансфера Феллаини

    Туринский «Ювентус» не хочет приобретать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини, хотя ранее о такой возможности говорилось в прессе.

    Он провел в «Юнайтед» четыре сезона, а его действующий контракт с клубом завершится ближайшим летом. Стороны никак не могут прийти к соглашению о его продлении, поэтому наиболее вероятен вариант с переходом футболиста.

    Ранее появилась информация о его возможном переходе в «Ливерпуль». «Ювентус» готов был поспорить за игрока, который будет на рынке свободных агентов будущим летом. Но позже туринские боссы пришли к выводу, что бельгиец не отвечает требованиям «Юве», отказавшись от этой идеи.

    Источник: Calciomercato

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    12.04.2018 09:15
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