Погба зимой мог перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна мог стать игроком «Реала». Агент француза – Мино Райола – предлагал услуги футболиста мадридскому клубу.

Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек может покинуть «МЮ» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью. Райола предлагал приобрести Погба «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне полузащитник провел в АПЛ 20 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.