Погба зимой мог перейти в «Реал»

Источник - сайт с желтизной. Предлагал приобрести - это значит "мог перейти"? Что за смех? Если я отправлю письмо в ЦСКА с предложением купить Роналду, тоже напишите "в таком-то сезоне Роналду мог перейти в ЦСКА"? Такие смешные и убогие школьники тут статьи пишут. Я просто поражаюсь.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна мог стать игроком «Реала». Агент француза – Мино Райола – предлагал услуги футболиста мадридскому клубу.
Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек может покинуть «МЮ» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью. Райола предлагал приобрести Погба «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне полузащитник провел в АПЛ 20 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.