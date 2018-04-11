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    Погба зимой мог перейти в «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во время зимнего трансферного окна мог стать игроком «Реала». Агент француза – Мино Райола – предлагал услуги футболиста мадридскому клубу.

    Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек может покинуть «МЮ» из-за проблем во взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью. Райола предлагал приобрести Погба «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел в АПЛ 20 матчей, забил пять голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2018, 20:08

      Источник - сайт с желтизной. Предлагал приобрести - это значит "мог перейти"? Что за смех? Если я отправлю письмо в ЦСКА с предложением купить Роналду, тоже напишите "в таком-то сезоне Роналду мог перейти в ЦСКА"? Такие смешные и убогие школьники тут статьи пишут. Я просто поражаюсь.

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