Жеребьевка полуфинала ЛЧ состоится в пятницу в Ньоне

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 апреля и начнется в 15:00 по московскому времени. Часом ранее состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый матч на своем поле.

Планируется, что проведет мероприятие посол майского финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Финал турнира состоится в субботу, 26 мая, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Напомним, что на данный момент в полуфинал пробились «Рома» и «Ливерпуль». Два оставшихся участника определятся в сегодняшних четвертьфинальных парах.