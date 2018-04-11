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    Жеребьевка полуфинала ЛЧ состоится в пятницу в Ньоне

    Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 13 апреля и начнется в 15:00 по московскому времени. Часом ранее состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

    Жеребьевка будет полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый матч на своем поле.

    Планируется, что проведет мероприятие посол майского финала Лиги чемпионов в Киеве Андрей Шевченко.

    Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

    Финал турнира состоится в субботу, 26 мая, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

    Напомним, что на данный момент в полуфинал пробились «Рома» и «Ливерпуль». Два оставшихся участника определятся в сегодняшних четвертьфинальных парах.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 11:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 апреля 2018, 12:25

      Шевченко играл в Италии и Англии, значит сведёт Ливерпуль и Рому.

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > vick-north-west 11 апреля 2018, 13:45

      А Ювентус уже вылетел?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > loko-the_best 12 апреля 2018, 11:13

      Ювентус подвёл Бенатия, а то бы без Испании полуфиналы были.

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