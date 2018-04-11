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    Гайс: «В Лиге чемпионов никто никому поблажек не дает, но у «Севильи» есть шансы»

    Немецкий легионер «Севильи» Йоханнес Гайс уверен в шансах своей команды в предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «В Лиге чемпионов никто никому поблажек не дает, но если мы отдадим игре все силы, то сможем забить не раз и шансы у нас будут», – заявил 24-летний полузащитник.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 апреля 2018, 12:22

      Да, одного мяча по-любому мало! Но шансы есть всегда! Главное - не пропустить штук 4-5, как обычно Севилья делает.

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