Гайс: «В Лиге чемпионов никто никому поблажек не дает, но у «Севильи» есть шансы»

Немецкий легионер «Севильи» Йоханнес Гайс уверен в шансах своей команды в предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«В Лиге чемпионов никто никому поблажек не дает, но если мы отдадим игре все силы, то сможем забить не раз и шансы у нас будут», – заявил 24-летний полузащитник.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.