«Рома» предлагает 100 миллионов за трио футболистов «Реала»

Руководство «Ромы» готово предложить круглую сумму сразу за трех футболистов «Реала» – 100 миллионов евро.

Римляне рассчитывают, что «Реал» не будет противиться возможному трансферу, учитывая предложенную сумму, а также тот факт, что ни один из футболистов «королевского клуба» не может считаться игроком основного состава.

Итальянский клуб рассчитывает заполучить будущим летом Лукаса Васкеса, Матео Ковачича и Начо Фернандеса.