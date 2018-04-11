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    «Рома» предлагает 100 миллионов за трио футболистов «Реала»

    Руководство «Ромы» готово предложить круглую сумму сразу за трех футболистов «Реала» – 100 миллионов евро.

    Римляне рассчитывают, что «Реал» не будет противиться возможному трансферу, учитывая предложенную сумму, а также тот факт, что ни один из футболистов «королевского клуба» не может считаться игроком основного состава.

    Итальянский клуб рассчитывает заполучить будущим летом Лукаса Васкеса, Матео Ковачича и Начо Фернандеса.

    Источник: Diario Gol

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    11.04.2018 07:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 апреля 2018, 15:20

      Да не обращайте внимание на трансферные утки испанской прессы. Надо же им как-то свою популярность поддерживать))))

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa 11 апреля 2018, 13:48

      Никого изэтой тройки отдавать не стоит.. Да и васкеса и Начо точно не отдадут..

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 апреля 2018, 12:19

      перес так дешево троих не отдаст

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 апреля 2018, 10:16

      Около метро стоят чуваки, которые по 100 продают))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 апреля 2018, 09:57

      кто это придумал что за бред

      1
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      Рейтинг: +8825

      vladik12 11 апреля 2018, 09:52

      Самое болото выбрали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 09:19

      Если Рома возьмет да и выиграет ЛЧ,то пожалуй забудет о всех покупках.

      3
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 11 апреля 2018, 09:05

      Если Зидан останется - то не отпустит он этих ребят. Васкес при Зидане играет чуть ли не больше всех. Максимум работоспособности, минимум понтов - такого игрока сейчас тяжело найти. Фактически тоже самое можно сказать и о Начо. Уход Ковачича возможен, но тоже особого смысла Реалу ослаблять скамейку нет.

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 11 апреля 2018, 08:37

      если только Ковачича отдадут

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 апреля 2018, 08:21

      по 33 за штуку )

      3
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