Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (0:3).

    «Сложно что-то говорить после такого. Мы не были готовы к такому развитию событий. Если совершаешь много ошибок, то Лига чемпионов тебя не прощает. Испытываем огромное разочарование.

    Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов с «Барселоной». Обидно покидать турнир на такой ноте», – сказал Иньеста.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 11 апреля 2018, 09:44

      Пора к арабам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 07:14

      Вслед за Хави уходит ещё одна эпоха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 05:56

      Да че ты вокруг да около,скажи прямо-уезжаю в Китай или еще куда доигрывать.Ты легенда и ты это заслужил.Но в матче с Ромой вообще выпал из игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 11 апреля 2018, 03:16

      Кроме тер Стегена все сыграли плохо, но Иньеста был хуже всех, каждая вторая передача перехватывалась, и у него постоянно отбирали мяч, с нарушением и без, его худший матч в ЛЧ за последние годы. Менять его было нужно на 50-60 минуте, он вообще не вошёл в игру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > KsiroN 11 апреля 2018, 06:40

      да они изначально вышли просто отбывать номер, там выкладываться никто и не собирался. Жаль, хотел барса - ман.сити увидеть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11