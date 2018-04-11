Иньеста: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (0:3).

«Сложно что-то говорить после такого. Мы не были готовы к такому развитию событий. Если совершаешь много ошибок, то Лига чемпионов тебя не прощает. Испытываем огромное разочарование.

Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов с «Барселоной». Обидно покидать турнир на такой ноте», – сказал Иньеста.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ