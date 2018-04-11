РФПЛ призвала ЦСКА повторить подвиг «Ромы»

Если ЦСКА сегодня выиграет, то представляю как выручка будет в барах и алкогольных магазинах))))) Верим в команду!!!!!
«Рома» обыграла «Барселону» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и прошла в следующий раунд. Официальный твиттер-аккаунт российской Премьер-лиги призвал ЦСКА разгромить «Арсенал» с тем же счетом.
Напомним, первая встреча команд тоже завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
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—РФПЛ(@rfpl) 10 апреля 2018 г.
«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ