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    РФПЛ призвала ЦСКА повторить подвиг «Ромы»

    «Рома» обыграла «Барселону» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и прошла в следующий раунд. Официальный твиттер-аккаунт российской Премьер-лиги призвал ЦСКА разгромить «Арсенал» с тем же счетом.

    Напомним, первая встреча команд тоже завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Twitter

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    11.04.2018 00:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 11 апреля 2018, 14:25

      Если ЦСКА сегодня выиграет, то представляю как выручка будет в барах и алкогольных магазинах))))) Верим в команду!!!!!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > mopecekca 11 апреля 2018, 18:21

      да он уже на стадионе ждёт начала матча

      3
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 11 апреля 2018, 11:57

      ЦСКА вперед!!!Верим в команду!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:13

      вот бы и вправду ЦСКА так же как Рома чудо сделали, слабо вериться конечно ну а вдруг получиться)

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 апреля 2018, 11:12

      Вопрос в том, сколько продержится интрига...?! Половину тайма? Тайм? Или ещё и во втором тайме не всё будет решено окончательно?
      Нужно выходить и играть с полной самоотдачей. Строить планы и расчёты просто глупо. Жамалетдинова с Чаловым в стартовый состав нужно ставить. Вернблума вернуть в опорную зону. Без него просто беда. У Натхо и Дзагоева хронические "обрезы", а подстраховать некому.

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 11 апреля 2018, 10:30

      От ЦСКА просят невозможное,они ещё не переворили поражение от Динамо.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Сержтир 11 апреля 2018, 10:51

      Ну Рома же переварила поражение от Фиорентины.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 апреля 2018, 09:45

      в чудо вериться с трудом

      0
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      Рейтинг: +1743

      Alex Y 11 апреля 2018, 09:31

      Проиграли бы 2:1, шансы бы ли бы , но выиграть 3:0 у Арсенала, это практически не возможно

      3
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:48

      Счет похожий как у Ромы в первом матче.Удачи.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 апреля 2018, 08:28

      Для этого нужно вначале научиться играть в футбол.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > kykyi 11 апреля 2018, 09:30

      умеют как умеют)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > himik2-62 11 апреля 2018, 16:28

      И похоже не в футбол.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 апреля 2018, 08:26

      для этого слишком много должно сложиться, а главное удача

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