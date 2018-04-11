РФПЛ призвала ЦСКА повторить подвиг «Ромы»

«Рома» обыграла «Барселону» (3:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и прошла в следующий раунд. Официальный твиттер-аккаунт российской Премьер-лиги призвал ЦСКА разгромить «Арсенал» с тем же счетом.

Напомним, первая встреча команд тоже завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

twit text —РФПЛ(@rfpl) 10 апреля 2018 г.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ