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    Черчесов: «Левша Джикия играет справа в центре обороны лучше, чем остальные правоногие защитники»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» рассказал, почему левоногий Георгий Джикия играет на месте правого центрального защитника в национальной команде.

    – Одна из претензий у журналистов: у вас играют левоногие защитники на позиции правого центрального. Это объективная претензия?

    – Абсолютно согласен. Правоногому легче играть, но мы выбираем из тех, кто у нас есть. Мы же внимательно игроков изучаем. Если Кудряшов чистый левоногий, то Джикия и правой хорошо играет. Мы подбираем игроков, которые готовы играть. Готовы ментально. Маленькие неудобства есть, но такие нюансы бывают во всех командах. Рамос играет правого центрально защитника, а левого центрального в сборной играет Пике. Он же тоже правоногий.

    Еще раз повторяю: конечно, лучше бы Джикия был правоногий, но если он при этом все равно лучше других правоногих на этой позиции, то мы делаем выбор в пользу Джикии. Многие удивились, но Джикия играл там и чувствовал себя комфортно.

    Источник: YouTube

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    10.04.2018 13:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 19:54

      Только вот Джикия к сожалению вряд ли выйдет в составе сборной.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 18:12

      ну раз у Джикии хорошо получается то почему бы нет.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 апреля 2018, 17:15

      Вообще стереотипный подход. Лам половину карьеры на левом фланге провёл и ничуть не хуже, чем справа, смотрелся, а иногда и лучше.

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 апреля 2018, 15:04

      Я тоже левша и когда играю, лучше играется по правой стороне

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