Черчесов: «Левша Джикия играет справа в центре обороны лучше, чем остальные правоногие защитники»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью журналисту Илье Казакову в программе «Foot’Больные люди» рассказал, почему левоногий Георгий Джикия играет на месте правого центрального защитника в национальной команде.

– Одна из претензий у журналистов: у вас играют левоногие защитники на позиции правого центрального. Это объективная претензия?

– Абсолютно согласен. Правоногому легче играть, но мы выбираем из тех, кто у нас есть. Мы же внимательно игроков изучаем. Если Кудряшов чистый левоногий, то Джикия и правой хорошо играет. Мы подбираем игроков, которые готовы играть. Готовы ментально. Маленькие неудобства есть, но такие нюансы бывают во всех командах. Рамос играет правого центрально защитника, а левого центрального в сборной играет Пике. Он же тоже правоногий.

Еще раз повторяю: конечно, лучше бы Джикия был правоногий, но если он при этом все равно лучше других правоногих на этой позиции, то мы делаем выбор в пользу Джикии. Многие удивились, но Джикия играл там и чувствовал себя комфортно.