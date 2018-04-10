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  • Агент не исключил переход Романа Еременко в «Спартак» или «Барселону»

Агент не исключил переход Романа Еременко в «Спартак» или «Барселону»

10 апреля 2018, 10:49
34

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о том, как тот готовится к возвращению на поле после дисквалификации за употребление кокаина.

«С ним все хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой.

Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень. Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе.

Реален ли переход в «Спартак»? В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в «Барселону», – рассказал Трабукки в эфире «Серебряного дождя».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Спартак Барселона Еременко Роман
Комментарии (34)
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OfaZavr
1523347716
ну про Реал и Барсу загнул конечно, а так если хорошую форму наберет способен заиграть в хорошем клубе.
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кузнецов артем
1523347942
Спартаку он уж точно не нужен за 30, без практики и у нас есть Ханни
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spam2009
1523352436
нафиг эта наркоша нам нужна в спартаке
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ARTHUR19
1523353788
В какую-нибудь рязанскую Барселону.
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zigbert
1523356100
А кто даст гарантию, что он не повторит свой подвиг?
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Colonist
1523357368
Тролльнул Барселону. Поставил в один ряд со Спартаком!!! :)
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Mr Abdullaev
1523363707
Где Спартак где Барселона ? :D
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Аэратор
1523368927
обратно в конюшню)))
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yarik1_78
1523370757
Даром он не нужен Барселоне,а вот в свинарник самое то!
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a_who
1523372785
В конюшне то уже не нужен ?
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