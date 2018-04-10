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    Агент не исключил переход Романа Еременко в «Спартак» или «Барселону»

    Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о том, как тот готовится к возвращению на поле после дисквалификации за употребление кокаина.

    «С ним все хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой.

    Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень. Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе.

    Реален ли переход в «Спартак»? В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в «Барселону», – рассказал Трабукки в эфире «Серебряного дождя».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 10:49
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2018, 03:11

      А ЦСКА что, даже рассматриваться не будет?

      0
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      Рейтинг: +86

      greatsergey_nokappa 11 апреля 2018, 00:24

      не могу понять, почему сразу Барселона? я думаю, что Роман попадёт в команду, которая выиграет ЛЧ в этому году, без вариантов.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:14

      чёт сильно сомневаюсь,что после дела с коксом,Романом кто то всеръёз заинтересуется....думаю,ФНЛ только светит...

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 10 апреля 2018, 18:06

      В конюшне то уже не нужен ?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > a_who 10 апреля 2018, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только в свинарник без вариантов!

      -4
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > yarik1_78 11 апреля 2018, 08:25

      а что ослы отказались от своего осла? вот поэтому и ненавидят ослов, ЗА ПОДЛОСТЬ, все по гнидеру.

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 10 апреля 2018, 17:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даром он не нужен Барселоне,а вот в свинарник самое то!

      -5
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 10 апреля 2018, 17:02

      обратно в конюшню)))

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 апреля 2018, 16:15

      - почему не казанский "Рубин" !?...или московское "Динамо")

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 апреля 2018, 16:13

      Лучше "Реал"

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 апреля 2018, 15:35

      Где Спартак где Барселона ? :D

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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 14:44

      Название статьи и суть, не соответствуют друг другу.Думаю не в Спартаке не в Барселоне о таком возможном переходе, даже понятия не имеют.

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