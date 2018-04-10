Агент не исключил переход Романа Еременко в «Спартак» или «Барселону»

Футбольный агент Марко Трабукки, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко, рассказал о том, как тот готовится к возвращению на поле после дисквалификации за употребление кокаина.

«С ним все хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой.

Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень. Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе.

Реален ли переход в «Спартак»? В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в «Барселону», – рассказал Трабукки в эфире «Серебряного дождя».