Ташаев: «Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – не попасть в стыки»

Молодец Александр скромность красит его-нет то что Шунин заявил что мы играем в топ клубе.Топ клуб который борется чтобы не попасть в зону стыковых матчей
Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал о турнирных перспективах московского клуба.
После этой победы бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет три очка.
«Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – обеспечить, чтоб мы не попали в стыки», – сказал Ташаев в эфире телеканала «Наш футбол».
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