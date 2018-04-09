Ташаев: «Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – не попасть в стыки»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал о турнирных перспективах московского клуба.

После этой победы бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет три очка.

«Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – обеспечить, чтоб мы не попали в стыки», – сказал Ташаев в эфире телеканала «Наш футбол».

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