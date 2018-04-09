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    Ташаев: «Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – не попасть в стыки»

    Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:1) рассказал о турнирных перспективах московского клуба.

    После этой победы бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команду отделяет три очка.

    «Думает ли «Динамо» о еврокубках? Наша задача – обеспечить, чтоб мы не попали в стыки», – сказал Ташаев в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:39

      Молодец Александр скромность красит его-нет то что Шунин заявил что мы играем в топ клубе.Топ клуб который борется чтобы не попасть в зону стыковых матчей

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 апреля 2018, 22:39

      Скромность всегда украшала!
      Но после игры с армейцами - хотса уже чего то вкусненького....)))

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