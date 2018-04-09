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    Панченко: «Впереди «Локомотив» и «Зенит» – праздник футбола для «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

    После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

    «Эмоции переполняли, но чувствовал себя сконцентрированно. Команда молодцы, бились до последнего. Никто не тянул время, просто отдали все силы, поэтому сводило ноги. Отдал голевую передачу, но важно, что победила команда.

    Мы настраиваемся на любого соперника. Впереди «Локомотив», выезд в Санкт-Петербург. Для нас это хорошо – праздник футбола», – передает слова Панченко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 22:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:17

      молодцы, давайте с ними так же как с ЦСКА!)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 апреля 2018, 08:41

      Сыграйте с ними как с конями и будете на коне.

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 10 апреля 2018, 08:33

      Надо обоих нагнуть и закрепиться в десятке.

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 10 апреля 2018, 06:08

      Бомжи пусть живут,а вот проводниц непременно нагните!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2018, 00:02

      отодрать их тоже

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 апреля 2018, 22:59

      как самочувствие то , а то когда упал в центре круга аж страшно то стало.

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 9 апреля 2018, 22:35

      Надеюсь и для Спартака это будет праздник(итоговый счет)! Поздравляю Динамовцев с победой!

      2
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      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 9 апреля 2018, 22:24

      Молодцы ребята показали хороший футбол здорово!

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