Панченко: «Впереди «Локомотив» и «Зенит» – праздник футбола для «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

После этого результата бело-голубые поднялись на 10-е место в турнирной таблице.

«Эмоции переполняли, но чувствовал себя сконцентрированно. Команда молодцы, бились до последнего. Никто не тянул время, просто отдали все силы, поэтому сводило ноги. Отдал голевую передачу, но важно, что победила команда.

Мы настраиваемся на любого соперника. Впереди «Локомотив», выезд в Санкт-Петербург. Для нас это хорошо – праздник футбола», – передает слова Панченко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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