Гончаренко: «Муса не пожал мне руку? Это семейное»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1) прокомментировал поступок нападающего Ахмеда Мусы, который не пожал белорусу руку после замены.

«Муса не пожал мне руку? Это семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. На эмоциях что-то наговорили», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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