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    Гончаренко: «Муса не пожал мне руку? Это семейное»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:1) прокомментировал поступок нападающего Ахмеда Мусы, который не пожал белорусу руку после замены.

    «Муса не пожал мне руку? Это семейное. У нас здоровый коллектив, такие перепалки могут быть. На эмоциях что-то наговорили», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 22:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 апреля 2018, 10:21

      с одной стороны хорошо что с пониманием относиться к ситуации, а с другой неплохо бы провести с ним разъяснительную работу чтобы впредь такого не было.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > sssrspartak 10 апреля 2018, 17:43

      с Мусой конечно же, тренер может тоже погорячился, но началось все с Мусы который не должен был себя так вести.

      3
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:08

      Муса пока далек от прежней формы,отсюда и конфликт.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 апреля 2018, 08:56

      ну да семейное типа не шали сынок а то маме всё расскажу и останешься без чупа чупса

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 апреля 2018, 08:55

      Видел эти мелочи жизни! У этого парня вообще взгляд странный и глаза в разные стороны смотрят. Видимо только в кассе сосредотачивается и глаза делает кучкой.

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 10 апреля 2018, 00:13

      все видели, какое семейное.... белорус плёлся за ним с протянутой рукой, а потом встал напротив негра, и стал лаять на него, а негру было похер...

      5
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 10 апреля 2018, 00:00

      Это не нормально.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 9 апреля 2018, 23:28

      Я конечно не в курсе, но надеюсь что Муса играет за бесплатно, в противном случае не понимаю, зачем его опять позвали в ЦСКА, он и в первое пришествие оставлял грустное впечатление. А Гончаренко действительно не справляется с атмосферой в коллективе если даже такая бездарность его игнорирует.

      6
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 апреля 2018, 23:25

      Мусса молодец, порти атмосферу, уменьшай авторитет Гончаренко , а потом уезжай в Лестер, ты с Цска уже все что мог выиграл

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 9 апреля 2018, 22:54

      березуцкие с игнашевичем, видимо заканчивают и забили на атмосферу в коллективе

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 апреля 2018, 22:35

      Намек на то, что в семье не без урода?..

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